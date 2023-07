AMLO sólo ejerce su derecho de réplica, dice Monreal ante declaraciones contra Xóchitl Gálvez

Con las declaraciones en contra de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo ha ejercido su derecho de réplica, dijo el aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Luego de asegurar que respeta a la senadora Xóchitl Gálvez, contra quien se han concentrado las declaraciones del titular del Ejecutivo, el excoordinador de la bancada guinda en el Senado argumentó que durante sus 45 años de trayectoria política no había visto “tanto ataque” contra un mandatario federal por parte de los opositores .

“Hoy veo a todos alineados contra el presidente de la República y lo que él hace es ejercer su derecho de réplica. Yo estoy de acuerdo con su posición y no sólo estoy de acuerdo, sino que la base militante y los simpatizantes de Morena deberíamos de cerrar filas con él”, declaró en conferencia de prensa desde Coahuila.

Sin embargo, sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó al presidente hablar de temas electorales, Monreal Ávila consideró que debe ser respetada por ser la resolución emitida por una última instancia.

“Yo soy abogado, soy constitucionalista, soy maestro de la Facultad de Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y como catedrático siempre defiendo la actividad jurisdiccional; entonces se debe de respetar, simplemente observar y seguramente el Gobierno lo hará”, dijo.

No podemos minimizar al adversario; en 2024 habrá tres contendientes

Respecto a la contienda del próximo año, el zacatecano sugirió no minimizar a la oposición, ya que aseguró que Morena no sólo se enfrentará al candidato del Frente Amplio por México, sino también a quien designe Movimiento Ciudadano.

“No podemos minimizar al adversario, yo no lo haría; para mí, la elección presidencial de 2024 no va a ser un día de campo, va a haber competencia y va a haber tres fuerzas políticas: el PAN y sus aliados, Movimiento Ciudadano y Morena y sus aliados, esas son las tres fuerzas políticas que van a contender. Desde mi punto de vista yo le diría que no hay batalla pequeña ni batalla ganada con anticipación, hay que tener mucho cuidado con eso y no confiarse, por eso no hay que minimizar a ningún adversario que te puede crecer”, exclamó.

Al quejarse nuevamente sobre la contienda al interior de su partido y la propaganda con la que se promueve la imagen de los demás morenistas que aspiran a la candidatura presidencial, Monreal Ávila dijo ya haber contabilizado casi mil espectaculares.

Detalló que ya suman 964, de los cuales la mayoría corresponden al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, seguido por Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el pevemista Manuel Velasco.

Sobre las quejas que ha presentado al respecto ante el partido, dijo que el dirigente nacional Mario Delgado ya envió una carta a la que calificó más como un “llamado a misa”, pues no contiene ninguna decisión tajante que obligue a los aspirantes a encabezar la 4T a bajar los espectaculares a su nombre.

