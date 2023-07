AMLO miente, afirma Xóchitl sobre contratos de empresas; renuncio si es cierto... si miente que renuncie él, pide

La aspirante a la candidatura presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, respondió a las declaraciones realizadas esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que las empresas de la panista habían recibido mil 400 millones de pesos en contratos a lo largo de nueve años, lo cual afirmó que es falso, por lo que acusó al mandatario de “mentiroso” .

En entrevista con Radio Fórmula, Gálvez Ruiz dijo que la cifra apuntada por el presidente López Obrador durante su conferencia matutina de este viernes es incorrecta, pues, desde que su empresa ha iniciado operaciones, desde el sexenio de Vicente Fox, se han acumulado contratos que, en suma, alcanzan una cifra alrededor de los 46 millones de pesos.

Por ello, la precandidata del Frente Amplio por México dijo que reta al presidente a demostrar la veracidad de los presuntos contratos de mil 400 millones de pesos y que, de lograrlo, ella renunciará a su postulación presidencial, pero que, de no hacerlo, él deberá dejar su cargo.

"Yo reto al presidente que, si él me demuestra que yo tengo contratos por mil 400 millones de pesos, renuncio hoy a la aspiración del Frente. Y si no, que él renuncie a la Presidencia por mentiroso", afirmó.

En el mismo sentido, Xóchitl Gálvez aclaró que está dispuesta a abrir sus empresas a una auditoría pública. “Pero, aunque hubiese ganado [140 mil millones de pesos], si hubieran sido legales, ¿cuál es el problema? Gracias a Dios, el gobierno no me representa la mayor parte del trabajo. ¿Qué quiere el presidente? ¿Qué los mexicanos no trabajemos?”, afirmó Gálvez Ruíz.

La precandidata del Frente Amplio concluyó que la empresa que fundó, High Tech Services, es una de las “mejores” y “más especializadas” del país para el servicio de reparación de aires acondicionados e instalación de sistemas de alarma.

