Llamado de atención a corcholatas debió ser del partido, no de AMLO, dice Monreal

El llamado en contra del gasto excesivo en publicidad durante el proceso interno de Morena no debió ser por parte del Presidente de la República, sino del partido, cuyo dirigente ni siquiera lo intentó, acusó el aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal.

Entrevistado durante su paso por el municipio mexiquense de Ecatepec, el excoordinador de los senadores de Morena espera que el mensaje que esta mañana dio el mandatario federal sea aceptado por todos los contendientes.

"Hasta ahora no ha sido él (dirigente de Morena, Mario Delgado) una gente que corrigiera, ni siquiera lo intentó y me parece que la inequidad en el proceso no es una buena señal", declaró.

El aspirante a la Presidencia Ricardo Monreal presenta su libro autobiográfico: 'Una oportunidad real', que se publica la próxima semana y se podrá descargar de forma gratuita. Foto: Ricardo Monreal

A pesar de decirse preocupado por el "exceso de gastos" que ya también ve en el aspirante del Partido Verde de México, Manuel Velasco, y de considerar que el proceso de Morena ha resultado “dispar y desigual”, aseguró que no presentará ninguna queja ni denuncia.

Presenta libro autobiográfico: 'Una oportunidad real'

Por otra parte, Ricardo Monreal anunció la publicación de su nuevo libro “Una oportunidad real”, que consta de una autobiografía en la que, explicó, se comparten detalles de su trayectoria política y su vida personal.

Aunque el material será publicado físicamente la próxima semana, el senador con licencia solicitó a la editorial ponerlo a disposición desde ahora para su descarga gratuita por internet.

"Con la presentación de esta historia, de mi historia y visión, quiero decir en voz alta que ya es hora para que todas y todos en México tengamos una oportunidad real en la vida. Podemos tanto más porque lo merecemos. Por eso, en la parte de propuesta, el capítulo final, te va a interesar, porque ahí tenemos claridad en lo que queremos", dijo.

