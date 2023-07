Denuncia Xóchitl Gálvez a AMLO por violencia política de género

La senadora Xóchitl Gálvez interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su vocero, Jesús Ramírez, así como funcionarios que puedan ser responsables por cometer violencia política de género en su contra.

Este martes, la aspirante a una candidatura presidencial por el Frente Amplio por México presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del órgano electoral la queja contra quien pueda ser responsable, por realizar manifestaciones o pronunciamientos que conlleven una conducta de violencia política de género.

Xóchitl Gálvez solicitó al INE medidas cautelares que eviten que estas acciones se puedan repetir, debido a que es necesario frenar esta conducta que ha sido reiterada desde días pasados en las conferencias matutinas.

En días pasados las responsables de construir la Plataforma 2024 de la alianza Va por México, Carolina Viggiano (PRI), Cecilia Patrón (PAN) y Adriana Díaz (PRD) lamentaron las declaraciones en contra de la senadora desde Palacio Nacional, por lo que hicieron un llamado a detenerlas de manera inmediata.

A pesar de ello, el Ejecutivo se ha referido a la legisladora como la candidata de los conservadores o de la oligarquía, incluso, la misma panista respondió al mandatario federal pidiendo que no minimice su lucha, ya que nadie le ha regalado nada, sino que todo se lo ha ganado.

Una vez que la panista se registró ante el Comité Organizador del Frete Amplio dijo que no denunciaría a nadie para no victimizarse, pero que no dejaría pasar el tema.

