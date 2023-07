Xóchitl no levanta, aunque la ‘inflan’ conservadores y medios, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Xóchitl Gálvez “no levanta” como la candidata para el Frente Amplio por México, pese a que los conservadores y medios de comunicación la están “inflando”, por lo cual “está por verse” el regreso de la oposición al gobierno.

Durante la conferencia mañanera, insistió en que los “oligarcas” piensan que es fácil engañar a los mexicanos con una mujer que nació en un pueblo de Hidalgo (Tepatepec), y que habla de manera coloquial, directa, con groserías.

“Quieren volver a engañar con eso, pero no, ya la gente no se deja, y la están inflando, pero no levanta, no van a levantar porque son otros tiempos, ya la gente está muy consciente, y que haber nacido en un pueblo no significa que se le tiene amor al pueblo”, afirmó el presidente.

Recordó cuando Vicente Fox habló de meter a la cárcel al expresidente Carlos Salinas y a todos sus familiares, de que ahora sí iban a darse los cambios. “¿Se acuerdan de las víboras, las tepocatas; con salinistas ni al baño?”, preguntó al subrayar que ese cambio no llegó, pues se trató de una farsa.

Refirió que muchas veces quienes vienen de abajo se vuelven ladinos, racistas y clasistas, e incluso se olvidan de sus orígenes. “En los pueblos los más represores son caciques, también de origen popular, que olvidan su pasado, hay algunos hasta se blanquean.

“Se habla mucho del caso de Porfirio Díaz, que surge del pueblo y era un hombre rudo, se burlaban de él al inicio porque traía siempre un palillo en la boca, y la descripción de cómo vestía, cómo se sentaba, pero la oligarquía siempre es oportunista, acoge a los que pueden servirles”, concluyó López Obrador.

