En delito de tráfico expertos ven un problema con bajos resultados

Expertos y abogados aseguraron que el panorama por tráfico de personas en el país, seguirá sin control ya que sólo se detiene a choferes y no líderes, no hay denuncias de migrantes porque son amenazados, hay corrupción de autoridades y no hay suficientes sentencias para los polleros.

En entrevista con La Razón, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), aseguró que el delito en México es histórico, debido a su posición geográfica respecto a otras naciones del mundo, particularmente para todo tipo de comercio.

“El tránsito en México es recurrente de manera irregular; sin embargo, ha ido en aumento en el último año porque ya vienen personas de otras naciones que comúnmente no lo hacían. En nuestro país las personas aprovechan el poco control que hay de las autoridades, para pasar sin ningún tipo de revisión”, destacó.

El experto comentó que las cifras van al alza, y están particularmente relacionadas con la crisis económica que hay en los países de Centroamérica, debido a los estragos que dejó la pandemia. “Es por ello que las personas se atreven a cruzar el territorio con alguna persona que ya se sepa mover, arriesgando su vida, pero con la promesa de llegar a EU”, indicó.

Sabemos que esos polleros sólo son el medio terrestre para poder trasladar a las personas, pero hay muchas personas atrás que quedan impunes

Daniel Vergara

Jurista del Colegio Nacional de Abogados

Francisco Rivas mencionó que no es exacto que las autoridades no detectan a los vehículos que transportan personas, sino que por lo largo de la frontera con Guatemala y al existir diversos pasos irregulares, hay mucha probabilidad que entren por muchos sitios indetectables.

A pesar de ello, aseguró que hay colusión y corrupción de varias autoridades en el país, además que hay una debilidad institucional por atacar el delito, ya que los polleros se mueven con impunidad en la que ni siquiera son detenidos. “Los casos de judicialización en México son muy pobres, por ello no hay resultados en el tema”, aseveró.

Por separado, Rosi Orozco, directora de México Unido contra la Trata, comentó a este diario que el aumento de carpetas de investigación es una señal de que hay más fiscalías “que ya no esconden el problema”, aunque aclaró que persiste impunidad en el tema.

“La frontera, por ejemplo, está llena de lugares donde los migrantes son captados y extranjeros cruzan para violarlos. Los grupos criminales que más se dedican al delito son los Zetas, que trafican desde Centroamérica y el Cártel Jalisco Nueva Generación”, añadió.

La activista aseveró que hay esfuerzos por atacar el problema, pero en muchas dependencias hay corrupción, lo que no permite avanzar a las autoridades en resolver y atacar el delito a nivel nacional.

Daniel Vergara, jurista del Colegio Nacional de Abogados señaló que es difícil comprobar en muchas ocasiones el delito, a pesar de que la ley estipula sanciones por tráfico y transporte irregular de personas. “Sabemos que esos polleros sólo son el medio terrestre para poder trasladar a las personas, pero hay muchas personas atrás que quedan impunes. Muchos de los traficantes de personas cuando son detenidos, dicen que lo hacen por cuestiones humanitarias, además que amenazan a los migrantes en no decir nada”, precisó.

El abogado mencionó que entre los problemas que hay para ligarlos al delito, es que no denuncian cuando hay operativos, aparte que es difícil acreditar si hubo un pago previo ya que no traen el dinero consigo. “Los choferes son la cadena más baja de todo el sistema de tráfico, pero son los únicos que se detienen. Ellos mismos se espantan por el delito ya que piensan que no es grave, pero las autoridades en muchas ocasiones lo permiten”, agregó.

Los expertos coincidieron en que mientras no se agarre directamente a los autores intelectuales o a los que organicen, así como a quien cobra el dinero, el delito seguirá sin dar resultados, ya que sólo se detiene a choferes y no a los verdaderos líderes.

Pelea entre migrantes y policías deja 17 lesionados

Al menos 13 uniformados y otras cuatro personas resultaron lesionadas durante el enfrentamiento que se registró esta tarde entre integrantes de la caravana migrante y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuando transitaban por la carretera México-Puebla, cerca del Hospital General de Zona 53 el IMSS, Rincón de los Reyes, en la alcaldía Iztapalapa.

El choque entre la autoridad capitalina y personas provenientes en su mayoría de Centroamérica, se dio a la altura del Puente de la Concordia, presuntamente, luego de que los uniformados invitaron a los integrantes del contingente, a dirigirse al albergue instalado para recibirlos en el Deportivo Santa Martha Acatitla.

Sin embargo, los migrantes rechazaron el ofrecimiento de las autoridades con el argumento de que su objetivo es llegar a la Basílica de Guadalupe, por lo que comenzaron a arrojar objetos a los uniformados, quienes fueron desplegados con 350 mujeres policías y 200 hombres para acompañar al éxodo en su paso por la capital.

Las autoridades del Gobierno capitalino confirmaron que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención a la autoridad, mientras otras cuatro personas requirieron atención médica, sin que se precisara de qué nacionalidad y la gravedad de las lesiones.

Alrededor de las 19:30 horas, casi cuatro horas después del enfrentamiento entre la caravana migrante y uniformados, se reabrió la circulación vial, mientras los organizadores del contingente negociaron con autoridades capitalinas y representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, para permitir su avance hacia la Basílica de Guadalupe.

Personal de dicha comisión y de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno (Segob) de la capital acordaron llevar a los indocumentados a La Villa a bordo de seis autobuses proporcionados por el Instituto Nacional de Migración.