Reportan otro caso de Ómicron en la CDMX

A menos de 10 días de que las autoridades confirmaron el primer caso de la variante de Covid-19 denominada Ómicron en la Ciudad de México, la plataforma de secuenciación genómica del virus, Gisaid, ya reportó un segundo caso, también en la capital del país.

Sin embargo, que a la fecha sólo se tenga conocimiento de dos casos de esta nueva variante encontrada por primera vez en Sudáfrica no significa que sean los únicos en el país; por ello, no se debe bajar la guardia, alertó Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Requiere un mínimo de comprensión entender que si esta variante llegó a México, ya está aquí. Hablar de dos casos es un número falso, porque no puede haber nada más dos; una vez que hay dos, quiere decir que en realidad hay muchos más que no se han detectado”, dijo.

En entrevista con La Razón, el especialista destacó que la falta de detección de más casos se debe a que no se está realizando una cobertura “completa y amplia” de las posibilidades de transmisión del virus, cuya variante —confirmó este domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS)— se propaga más rápidamente que la variante Delta, además de ser capaz de pasar por la inmunidad previamente obtenida.

. Gráfico: La Razón de México

Ante el conocimiento del alcance que ya hay acerca de esta variante, López Cervantes advirtió que mantener una postura de “aquí no pasa nada” porque los datos muestran que los contagios van a la baja, se trata de “un error”, ya que, destacó, en la medida en la que se propague más, es inminente el aumento de hospitalizaciones y de muertes por Covid.

Por ello, en la Ciudad de México se debería prevenir y tomar medidas que “por los menos” alerten a la población y disminuyan el riesgo de infección. “Esta variante ya demostró, en donde quiera que la han estado revisando, que se disemina muy rápidamente y, aun suponiendo que fuera menos grave que la variante Delta o que otras variantes anteriores, de todas maneras no se puede dejar pasar la posibilidad de que, una vez llegando a una cantidad importante de casos, vamos a empezar a ver más hospitalizados y más muertes”, alertó.

El especialista recordó que los contagios están muy vinculados con la movilidad de los ciudadanos, por lo que reiteró que —al menos mientras se tengan más datos acerca de la Ómicron— se deben evitar las concentraciones masivas de población y disminuir la movilidad.

Destacó que eventos como el de este 12 de diciembre, que concentró a millones de personas, podría alimentar las cadenas de infección, por lo que alertó que es posible que pronto se vea un crecimiento de los casos.

A su vez, la epidemióloga Vanesa López Guerrero coincidió en que, aunque hasta ahora sólo se tenga registro de dos casos de esta variante, hay “muchos” casos que no están detectando, ya que no a todos se le realizan pruebas de secuenciación, además de que, el hecho de que esta variante ocasione una enfermedad más leve, disminuye la probabilidad de que los ciudadanos se hagan una prueba.

“Esta pandemia todavía no termina y una de las cosas que nos ha enseñado es que es justo que puede cambiar las cosas de un día para otro. Afortunadamente, los casos no han ido en aumento tan drásticamente, como se esperaba, pero esto no quiere decir que no vaya a pasar”, dijo a este medio.