Delitos contra migrantes se duplican en últimos 4 años

Los delitos cometidos en México en contra de personas migrantes irregulares se duplicaron en cuatro años, entre el primero de la presente administración (2019) y hasta el (2022), incrementaron 35 por ciento.

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación tiene reportes de mil 136 ilícitos denunciados durante el 2022, mientras que en el 2019 reportó 561 delitos y en el 2021 fueron 841 denuncias.

De acuerdo con las estadísticas, de enero del 2016 al cierre del 2022 se habían perpetrado cinco mil 684 delitos, y el viernes pasado se mencionó que, hasta febrero pasado, se habían acumulado cinco mil 743 episodios delictivos denunciados en total.

El robo es el ilícito que más padecen los extranjeros irregulares en su paso por territorio mexicano, con dos mil 697 afectados, que representan el 47 por ciento del total acumulado en los últimos siete años, mientras que el tráfico de personas es el segundo delito más denunciado, con un total de mil 861 casos, de los cuales el 33 por ciento fue presentado por mujeres y 66 por ciento, por hombres.

A pesar de estos números, que significan que en los últimos siete años se han registrado 3.7 delitos diariamente contra migrantes a lo largo del territorio nacional, la abrumadora mayoría de ilícitos no se denuncian, por lo que analistas y expertos en la materia consideran miedo de los migrantes a los grupos delictivos.

“Cuando entrevistan a las personas migrantes, la mayoría dice que han sido víctimas de delitos, pero que no denuncian por temor al crimen organizado y a las autoridades migratorias, quienes los amenazan. Otro problema es que, si denuncia en un estado, debe permanecer ahí, lo que es imposible porque deben estar en movimiento y se desincentiva la misma denuncia”, detalló Lorena Cano, coordinadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

Además, comentó que otra de las dificultades para no denunciar es que en la mayoría de los casos no se hace nada, ya que las autoridades no les dan seguimiento, lo que es un tema de cien por ciento de impunidad. “Hay una cifra negra muy alta, debido a que hay muchos factores para que no denuncien y hay aparte mucha impunidad. La pregunta es saber qué ha hecho el Gobierno de México para avanzar en esto, nada”.

De acuerdo con la Segob, siete de cada 10 personas provenientes de Centroamérica que cruzaron al vecino país de manera irregular y utilizaron los servicios de algún “coyote” o de traficantes, pagaron en promedio cuatro mil 599 dólares.

Por año, en el 2016 hubo 854 delitos; en el 2017 se registraron 701; en el 2018 se denunciaron mil 414; al año siguiente (2019), el primero de la actual administración federal, hubo 561 denuncias; para el 2020 fueron 177; en el 2021, 841, y en 2022 se dieron mil 136 denuncias.

Al respecto, Eunice Rendón, directora de la iniciativa Agenda Migrante, aseguró que la cifra negra es por estado, debido a que en entidades como Tamaulipas hay decenas de desapariciones que ni siquiera se conocen, pues el crimen organizado maneja en muchas ocasiones a los mismos medios.

“Me estaban contando sobrevivientes de lo ocurrido en Ciudad Juárez que entraron por rutas que no conocían; entraron por Belice y por Quintana Roo, que normalmente no pasan por ahí. Por ejemplo, lo que pasó en San Luis Potosí fue casualidad, pero es porque entran por diversas áreas desconocidas, casas de seguridad y paso en tráileres, y todo es por los polleros”, explicó.

Según la activista, el delito que más afecta a los migrantes es la extorsión, ya que se quedan sin nada de dinero para sus gastos, pues en varios casos son las mismas autoridades de migración y los criminales quienes les cobran derecho de paso.

Y, una vez que los tienen en la frontera, tratan de extorsionar a sus familias. Otros delitos que se cometen son el abuso sexual en contra de mujeres, y en los menores el de mayor impacto es el reclutamiento para esos grupos delincuenciales.

“Uno de los migrantes sobrevivientes me mencionó que todavía seguía pagando el trayecto en abonos, pero lo peor es que el delito de tráfico se convierte en trata de personas”, aseveró Eunice Rendón.

Sostuvo que las autoridades se escudan en que nadie denuncia, para no dar seguimiento a los casos, pese a que hay criminales que controlan los traslados.

Gretchen Kuhner, directora del Imumi, detalló que hay muy pocas probabilidades de denunciar y que haya una investigación, pues al menos 99 por ciento de los delitos no llegan a judicializarse.

“Lo que están tratando de hacer es sobrevivir y cuando tratan de hacer una denuncia, simplemente no te atienden. Las mujeres no denuncian, porque están tratando de encontrar dónde pueden estar seguras, son muchos temas”, explicó.

La experta mencionó que tienen varios casos que han llegado a recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), disculpas públicas, procedimientos internos y reparación del daño, pero “jamás hemos tenido una sentencia”, refirió.

Crece 41% la devolución de mexicanos en 1er bimestre

Más de 43 mil eventos de repatriación de mexicanos se dieron desde Estados Unidos durante enero y febrero de este 2023, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación.

Lo anterior representa 41.8 por ciento más que en el mismo periodo del 2022, que fue de 30 mil 438. Del total registrado, 85.2 por ciento (36 mil 759) fueron hombres y 14.8 por ciento, mujeres (seis mil 393).

También señala que el 10 por ciento de las y los repatriados (cuatro mil 298) fueron niñas, niños o adolescentes.

De los datos publicados se desprendió que de las niñas, niños y adolescentes de hasta 11 años, 607 de ellos sí viajaban en compañía de alguien más, pero 35 de ellos lo hacían solos.

Caso contrario, e igualmente relevante, fue que entre los menores deportados de 12 a 17 años de edad, 423 viajaron acompañados y tres mil 233 no emprendieron la travesía hacia EU con acompañamiento de una persona mayor.

De igual manera, se informa que las principales entidades federativas de origen son Chiapas, 17.3 por ciento; Guerrero, 11.7 por ciento; Tamaulipas, 10.9 por ciento; Oaxaca, 7.4 por ciento; y Chihuahua, 7.1 por ciento.

El informe también expone que entre el 2021 y el 2022, el número de retornos de personas mexicanas registró un incremento del 60.6 por ciento.