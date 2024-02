Demanda AMLO a Biden y Trudeau no sumarse a 'guerra sucia' en su contra; si no hay respeto, no va a Cumbre del Norte

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) demandó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no involucrarse en la “guerra sucia” en su contra por la campaña de “NarcoPresidenteAMLO”, pues “no merecemos mal trato, ni que se manche el prestigio de México”, o de lo contrario advirtió que no participaría en la Cumbre de Lideres de América del Norte.

En la conferencia mañanera en Palenque, Chiapas, lamentó que surjan amenazas de imponer aranceles al acero mexicano en Estados Unidos, mientras que Canadá ahora pretende asumir medidas unilaterales en contra de México por el aumento del flujo migratorio a ese país, lo cual calificó como disparates y balandronadas.

“Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau conociera la campaña de ‘AMLOPresidenteNarco’. Ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas, para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y del poder político en nuestro país, porque eso es inmoral.

“Nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos con respeto. No merecemos mal trato, ni que se manche el prestigio de México, de sus autoridades, que a diferencia de antes fueron electas de manera legal y legítima, sin fraudes electorales”, subrayó AMLO.

AMLO consideró que de repente los círculos cercanos a Biden y Trudeau toman decisiones que afectan las relaciones, sin embargo, precisó, son muy buenas y no tienen por qué afectarse, pues no hay motivo para ello.

AMLO acusó a Claudio X. González, Enrique Krauze, Denise Dresser, el exembajador de Felipe Calderón en Washington, Arturo Sarukhán, “que nunca se enteró de lo que hacía (Genaro) García Luna”, y otro grupo de “gente muy perversa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

Cuestionado si acudirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, a celebrarse en abril próximo en Canadá, advirtió que “si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan siete meses y no me gusta viajar mucho. Me gusta viajar aquí a Palenque, aquí sí me siento muy bien de salud, de ánimo, hay muy buenas vibras, acuérdense que la vida no es nada más lo racional, es también lo místico”.

AMLO informó que la canciller Alicia Bárcena se encuentra en Canadá para abordar con Trudeau esta situación, además del tema del aumento de las solicitudes de visa de refugio en ese país por parte de los mexicanos.

“Sí, está allá la canciller, ella se hace cargo (de buscar la reunión), pero llevamos buena relación con el primer ministro Trudeau, muy buena con el presidente Biden, pero hay mucho acecho, se está hablando, por ejemplo, de cerrar la frontera.

“Imagínense cuánto tiempo duraríamos con la frontera cerrada si somos los principales socios económicos y comerciales de Estados Unidos en el mundo. Pero son balandronadas porque eso no es sensato, eso no le conviene al pueblo de EU ni a nosotros, a nadie. Son disparates por la cuestión electoral”, aseveró AMLO.

Sobre la controversia entre México y Estados Unidos por la posibilidad de imponer aranceles al acero mexicano en ese país, el mandatario dijo que se está abordando con las autoridades de Economía.

En ese sentido, AMLO denunció que se ha notado en estos tiempos electorales, que los conservadores “andan haciendo lo que se le conoce en el ámbito comercial como ‘lobby’ en Estados Unidos, internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México, están haciendo lobby en Estados Unidos y Canadá”.

