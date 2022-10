“Demanda en EU contra armeros no está muerta”

Autoridades de México y Estados Unidos (EU) se reunirán este jueves en Washington, en el marco del Entendimiento Bicentenario de Seguridad Binacional, donde abordarán temas de seguridad que interesan a ambas naciones.

Nuestro país llega al encuentro con una demanda en contra de cinco armerías estadounidenses, a las que Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), califica como “los peores actores en el tráfico ilícito de armas”. Bajo estas consideraciones, en entrevista con La Razón habla de esta demanda judicial presentada en Arizona, así como de la otra querella interpuesta en Boston contra otras 10 empresas.

¿Cuáles son las expectativas de México ante este encuentro? El entendimiento Bicentenario tiene como una de sus prioridades, y eso es algo novedoso en la relación bilateral, el combate al tráfico ilícito de armas. Por mucho tiempo los temas prioritarios habían sido el tráfico de sustancias y ahí se concentraba todo, pero esta administración busca empujar el tema de las armas, porque sin armas el crimen organizado tendría menos poder de fuego y menos oportunidad o capacidad para delinquir. Hay un elemento que nos llena de ánimo, que por primera vez en EU el tráfico ilícito de armas es considerado delito federal.

¿Por qué demandar a cinco armerías en Arizona? Arizona California y Texas son los tres principales estados de origen de las armas traficadas ilícitamente a México. Estas cinco empresas a las que estamos demandando forman parte de los 10 peores actores en el tema de tráfico ilícito. ¿Por qué? Porque hay acciones recurrentes y sistemáticas de venta a prestanombres; hay investigaciones en las que, en detenciones a traficantes, se han encontrado armas que se vendieron en estas tiendas.

Y, en este caso, ¿qué responsabilidad tiene México? Porque finalmente entran por alguna aduana o por algún punto fronterizo… Ambos gobiernos tienen su responsabilidad por la obligación de proteger sus aduanas. EU, estimamos que tendrían que hacer mucho más para detener el flujo de armas hacia el sur. Esperamos que lo hagan, cuando ya tienen un delito, y México podría concentrar muchos más esfuerzos y detener a todos los vehículos que cruzan de EU a México. Nuestro país no tiene nada que ver en la venta y por eso no tiene ninguna responsabilidad.

¿Qué es lo que en específico estaría pidiendo México? El gobierno de México respeta las legislaciones de otros países y no pedimos que se suspenda el comercio. Pedimos es que, si ya existe un comercio, que no afecte a México, que sea con rendición de cuentas y responsables. En el caso de Arizona, le pedimos al juez que exija a las empresas que contraten supervisores para vigilar a quién le venden las armas y exija un seguro de responsabilidad limitada; es decir, el comprador es responsable del arma por todo el tiempo que sea el dueño. Sí hay la exigencia de una compensación por daños; en este caso, no señalamos una compensación económica, eso lo vamos a dejar que se resuelva en el litigio. Será una compensación más pequeña que en la demanda en Boston, que es la responsabilidad mucho más amplia.

La demanda que se presentó en Boston, ¿no está muerta? No, no está muerta. El juez de la causa en primera instancia decidió darle la razón a las empresas demandadas y su argumento principal es que gozan de inmunidad. Nosotros vamos a acudir a una corte de apelaciones. Como litigantes, sabíamos que nos podríamos ir a una apelación y por eso demandamos en Boston, donde la corte es menos conservadora.

¿Cuándo se presentará la apelación? Antes de que termine octubre vamos a presentar nuestra solicitud de apelación, es un primer paso; nosotros hacemos un aviso: vamos a presentar la apelación y después la corte de apelaciones establecerá un calendario para presentar el escrito de apelaciones, que debe suceder antes de que termine el año, quizá mes y medio… dos meses.

Las soberanías tanto mexicana como estadounidense, ¿se encuentran a salvo en este tipo de litigios? EU decidió de forma soberana permitir el comercio lícito de armas. Nosotros tomamos la decisión soberana de que sólo una tienda administrada por las Fuerzas Armadas vende armas y con un calibre muy restringido; entonces, no hay venta a particulares. El otro elemento es que presentamos la demanda no como Estado mexicano, sino como gobierno de México; o sea, no es una demanda del Estado mexicano contra el Estado de EU ante la Corte Internacional.

Aquí hay un asunto muy delicado. Hemos conocido, por estas filtraciones que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional, que se le vendieron armas a grupos criminales. ¿Esto afectará cuando se presenten las impugnaciones o esta demanda en Arizona? Seguramente lo traerán las empresas demandadas, más en la narrativa que como argumento legal.En estos casos, el número (de armas) que sean, será la autoridad quien lo determine, pero es mínimo frente al flujo tan grande de tráfico ilícito y hay otra parte de las filtraciones que habla de la trazabilidad de las armas, y demuestra, según el gobierno estadounidense, que alrededor del dos por ciento anual proceden de las compras que hace la Sedena a EU y a otros países de armas, frente al 78 por ciento que proceden de ventas ilegales. En resumen, para mí, como coordinador de litigio no me representa ningún riesgo estas revelaciones que se filtraron luego del hackeo a la Sedena. ¿Sabes dónde sí me representaría un riesgo? En el supuesto de que la Sedena hubiera comprado armamento a alguna de estas empresas demandadas y después se las hubiera dado a los criminales; en ese caso podríamos decir: ‘oye, ya se nos cayó el litigio’.