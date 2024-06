La democracia y la honestidad vencieron a la corrupción: Sheinbaum celebra entrega de constancia de mayoría a Brugada

“La honestidad derrotó a la calumnia y a la corrupción, la defensa de los derechos del pueblo de México le ganaron a los privilegios, la democracia venció a la intolerancia y el Humanismo Mexicano venció a la intolerancia en el país”, destacó Claudia Sheinbaum Pardo, candidata electa a la Presidencia de México durante la celebración de la entrega de Constancia de Mayoría como Jefa de Gobierno de la capital del país a Clara Brugada por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Durante un encuentro en la Arena México con militantes, simpatizantes y la estructura partidista de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sheinbaum Pardo celebró el triunfo de la 4T en la capital del país y puntualizó que se trata de una nueva etapa que conlleva grandes responsabilidades en defensa de los derechos, las libertades y la justicia.

La celebración en la Arena México marca el comienzo de una nueva etapa de responsabilidades para la 4T. Foto: Especial

“Debemos sentirnos muy orgullosos de este gran triunfo y al mismo tiempo ser responsables con todas y con todos”, puntualizó al señalar que a su llegada a la Presidencia de México, apoyará al gobierno de Clara Brugada en temas como la movilidad, el abasto de agua con un programa integral y sustentable; la salud, fortaleciendo el IMSS - Bienestar y la seguridad para la capital.

En el encuentro, Claudia Sheinbaum extendió sus felicitaciones y gratitud a todos los Coordinadores Territoriales, brigadistas, estructura de defensa del voto, entre otros por ser parte fundamental de la continuidad de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México.

“Quiero no solo felicitar a ella, sino a todos y todas ustedes, Coordinadores Territoriales, brigadistas, la estructura de defensa del voto, el trabajo que hicieron es espectacular, caminaron, no importa la temperatura, si fue con sol, de día, de noche (...) ¿Quién hizo la revolución de las conciencias? Las y los Coordinadores Territoriales (...) Sin ustedes no estaríamos ni Clara, ni su servidora aquí, es su trabajo”, puntualizó.

Mensaje de Sheinbaum y Brugada. Video: Especial

Por su parte, Clara Brugada, Jefa de Gobierno Electa de la Ciudad de México, enfatizó que durante su administración se continuará gobernando con los principios de la Cuarta Transformación, los cuales fueron la base que cambió el rostro de la capital de la mano de Claudia Sheinbaum durante su tiempo a la cabeza de la capital del país.

“La población de esta Ciudad votó a favor de que el legado de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México continúe”, celebró.

