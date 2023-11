'La democracia es el poder del pueblo' , asegura Claudia Sheinbaum desde Querétaro.

Ante militantes de Morena en Querétaro, Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación subrayó la importancia de no permitir que México regrese a ser liderado por quienes sólo defienden los intereses de unos cuantos, pues destacó que esto trajo grandes consecuencias para las mexicanas y mexicanos.

‘’¿Qué le dejaron al país? Pobreza, desigualdad, deuda, y ahora Calderón en el extranjero hablando de democracia, pero ¿con qué autoridad moral?. Y ahora Zedillo nos viene hablar de que está en riesgo la democracia del país, y le contestamos, la democracia es el poder del pueblo’’, aseguró.

Por lo anterior aseveró que es necesario recordar a los jóvenes el pasado de corrupción y engaño que vivió México a mano de actores y expresidentes que hoy se esconden en la oposición y que solo buscan recuperar sus privilegios, por lo que hizo hincapié en que es vital trabajar en unidad para evitar que regresen aquellas prácticas del pasado que tanto daño le hicieron al pueblo.

“No vamos a permitir que regrese la corrupción, la antidemocracia, que regresen los fraudes electorales, por eso aquí está la democracia, aquí están las libertades, aquí está la defensa del pueblo de México y su bienestar”, añadió.

Durante su visita a Querétaro, la coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación destacó que el movimiento de la 4T lucha por las libertades, por la democracia, pero también para que todos y todas puedan tener acceso a los derechos más fundamentales.

“Nosotros luchamos por la democracia y nosotros también luchamos por las libertades, porque la derecha se quiere apropiar de esa palabra, la palabra libertad, pero no, nosotros luchamos por las libertades (…) La libertad también significa poder cumplir con nuestras necesidades, porque es falso que tenga la misma libertad quien no tiene acceso a la educación, a la salud y a un buen empleo, que el que tenga derecho a la salud, un buen empleo a un salario digno”, comentó.

En el encuentro, los militantes se sumaron al grito de “Transformación”, mientras la coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación resaltó el cambio de modelo que hubo a partir de 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos no solo a consolidar la transformación, no solo a defender lo que hemos ganado, vamos a seguir adelante, porque nosotros luchamos por una causa, o muchas causas, nosotros queremos que todas las mexicanas y mexicanos tengan sus derechos, no los privilegios de los que nos hablaban antes”, reiteró.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que todas y todos son bienvenidos al movimiento, pues hay muchos mexicanos y mexicanas que están de acuerdo con lo que está pasando en el país.

“La doctora Sheinbaum nos ha convocado a todas y todas, pero también a toda la ciudadanía para sumar a la Cuarta Transformación, mujeres y hombres libres que están de acuerdo con lo que está pasando en México (…) Todas y todos son bienvenidos a este movimiento”, destacó.

Finalmente, el coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales, Gerardo Fernández Noroña, llamó a la unidad entre la militancia y el pueblo de México y criticó la postura de la oposición por lucrar políticamente con tragedias como la del estado de Guerrero, tras el paso del huracán "Otis".

“Nosotros somos no violentos, llamamos a la unidad, no solo del movimiento, de todo el pueblo, de los partidos del movimiento. Desde aquí repudiamos la conducta carroñera de la derecha que quiere lucrar con la tragedia en Guerrero”, puntualizó.

JVR