Denuncia contra fabricantes de armas de EU no es acto injerencista: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la denuncia interpuesta por su gobierno en contra de las empresas de armas en Estados Unidos, sea un acto injerencista ni tampoco está dirigida a la administración de Joe Biden.

Va a darse curso seguramente en Estados Unidos a esta denuncia, y que nos apeguemos a la legalidad. No es un hecho injerencista, no es contra el Gobierno de EU, es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas