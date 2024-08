Denuncia que Morena pretende “robar” votos

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez denunció ayer que Morena se quiere robar 10 millones de votos y que ante este “agandalle” van por dar la batalla jurídica.

Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las intervenciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador no fueron determinantes en el resultado de las elecciones presidenciales y rechazó imponerle sanciones, Xóchitl Gálvez denunció ayer que “ese tribunal ya se dobló ante Palacio Nacional”.

La senadora de oposición aseguró que esto fue culpa tanto del tribunal como del Instituto Nacional Electoral (INE), por retener durante tiempos amplios los asuntos para su resolución.

“Impugnamos la elección con lo que sí teníamos claro: la intervención del Presidente de la República en la elección, teníamos 40, 70 mañaneras. ¿Qué creen que acaba de pasar en el Tribunal? El Tribunal regresó esas pruebas con el argumento de que ya caducaron. ¿De quién es responsabilidad?, ¿del INE que se tardó ocho meses en sancionar?, ¿que la Sala Especializada la tuvo tres meses? Con ese pretexto, algunos magistrados no van a tocar ni con el pétalo de una rosa al Presidente… Parte de ese tribunal ya se dobló ante Palacio Nacional”, exclamó.

Al pie de la sede del INE, donde ayer la Marea Rosa protestó ante la pretendida supermayoría legislativa de la Cuarta Transformación, reclamó que este 15 de agosto el Tribunal Electoral entregará la constancia que acredita el triunfo de Claudia Sheinbaum, sin considerar la violencia de género que, dijo, el Presidente cometió en su contra, contrario a lo que, recordó, sí se hizo en 2006 contra el expresidente Vicente Fox.

También llamó a la movilización contra la sobrerrepresentación que se prevé que alcance Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

Vamos a tener que tomar las calles, vamos a tener que hacer presión, porque no vamos a permitir que tengan una mayoría calificada que no ganaron en las urnas. Que le quede claro al INE: no nos vamos a dejar

Xóchitl Gálvez, Senadora del PAN

La panista anunció también que, de consumarse el “agandalle”, iniciarán una batalla jurídica ante tribunales para tratar de revertirlo.

No obstante, también fincó responsabilidades a los partidos que la postularon en la contienda presidencial, a quienes señaló carencias en las acciones que debieron tomar para la vigilancia de la jornada electoral.

Aunque enunció varias ciudades y los estados que la coalición opositora ganó, señaló que el trabajo hecho no fue suficiente ante la “votación brutal” que sí tuvo Morena en estados como Chiapas o Oaxaca.

“No tuvimos representantes de casilla; tenemos que hacer una reflexión de qué fue lo que pasó y dónde fallamos, pero en muchas casillas no llegaron nuestros representantes”, dijo la legisladora de Acción Nacional.

Pese al reclamo, sostuvo que “nos asiste la razón jurídica”, ya que señaló que el bloque de la 4T no puede tener el 75 porque no obtuvo tal dimensión de votos.

“Ese es el debate jurídico que hemos dado. Ya lo dimos en el INE y si insiste el INE, lo vamos a dar en el tribunal y, si no, en las calles. Me preocupa el INE, la presión que ejerce la Presidencia de la República, intimidación, y también las ofertas. No nos extrañe ver nuevos embajadores”, dijo.