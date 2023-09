Denuncian ante INE entrega del bastón de mando

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron ayer por separado la entrega del bastón de mando de la 4T que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, eventual candidata presidencial de Morena en 2024.

El coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, señaló que este acto representó un acto anticipado de campaña y en el que se dio el presunto desvío de recursos públicos.

“Denunciamos los actos anticipados de campaña y el desvío de recursos públicos consumados ayer con total descaro por parte del Presidente de la República y la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo. “México logró prohibir en la ley las prácticas del viejo régimen. No permitiremos que regresen”, dijo en redes sociales.

Es importante mencionar, que la denuncia fue presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como los gobernadores que estuvieron presentes en la ceremonia realizada ayer a una cuadra de Palacio Nacional.

Denunciamos los actos anticipados de campaña y el desvío de recursos públicos consumados ayer con total descaro por parte del Presidente de la República y Claudia Sheinbaum

Jorge Álvarez Máynez

Coordinador de MC en la Cámara de Diputados

Otra queja fue presentada por Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, quien en entrevista dijo que, con la entrega del bastón, el Presidente López Obrador incurrió en propaganda política y con ello violentó la equidad del proceso electoral del país.

Subrayó que todos los funcionarios públicos deben guardar el principio de igualdad y equidad, tras el arranque formal del proceso electoral este jueves.

“El Presidente de la República tiene que entender que ya no está en momentos que no son electorales… Él sabe que está violando (la ley) y haciendo propaganda a favor de Morena y no se puede tapar el sol con un dedo”, resaltó.

El pasado jueves, el Presidente López Obrador entregó el “bastón de mando” a Sheinbaum Pardo, en señal de un traspaso de la conducción del movimiento de la Cuarta Transformación, luego de que ella ganó las cinco encuestas del proceso interno para definir la candidatura presidencial del siguiente año.