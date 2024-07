Se dice que Amancay González Franco, mejor conocida como Macky González, atleta de un conocido reality show deportivo, se prepara para integrar las filas de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura. Nos dicen que es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Mercadotecnia y que deberá mostrar que los perfiles de los que se hizo el partido naranja en su búsqueda de ser una nueva opción de oposición, son capaces de dar buenos resultados en rubros específicos, que en el caso de la deportista, son el deporte y el cuidado a la salud. No es nueva la incursión de deportistas en la grilla, cada vez es más larga la lista de figuras que han decidido cambiar las canchas, piscinas y pistas de atletismo por asientos en oficinas gubernamentales o espacios de representación popular. Hay algunos que esperan que Macky no resulte ser tan mala jugadora política como varios que justo en estos momentos andan en la grilla y no en posiciones bajitas, y han dejado mucho que desear.