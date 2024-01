Derechos indígenas deben ser una realidad: Xóchitl Gálvez.

La precandidata del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que en materia de derechos indígenas llegó el momento de retomar el camino a través de una verdadera reforma constitucional que no se quede nuevamente en el tintero.

En Santa Lucía del Camino, Oaxaca, donde se encontró con integrantes de comunidades y pueblos originarios, resaltó que conoce este estado “como la palma de su mano” pues como funcionaria federal trabajó en la construcción de caminos, en la electrificación de comunidades, impulsó proyectos productivos y contribuyó en resolver problemas agrarios en la región.

“Retomemos el camino, el camino es que el país no va bien, el país tiene problemas, yo he escuchado con muchísima atención. Vamos por la verdadera reforma constitucional en materia de derechos indígenas, aquí no va a haber cuentos. Como ejemplo esta mi iniciativa que dejé en el Senado tanto de la ley de consulta como de la reforma constitucional”, dijo.

Además, agregó que como senadora de la República dejó la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas sin pendientes legislativos y durante su gestión impulsó 60 leyes que reconocen, entre otros, los derechos de los pueblos afroamericanos.

También, destacó la necesidad de hacer efectivo, en todos los niveles de gobierno, el reconocimiento de las mujeres indígenas en la participación política y ser electas.

Gálvez Ruiz agregó que los jóvenes oaxaqueños tienen el talento para seguir avanzando, pero se requiere que además de una beca se les enseñe otro idioma como el inglés y en las regiones se impulse la educación tecnológica para que puedan encontrar un mejor empleo.

JVR