Enfrenta a Encinas con Monreal postergado desafuero de Huerta

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, “chocaron” por el tema pendiente del desafuero del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta.

Durante la realización del foro “Hacia los 10 años de la Ley contra la Trata de Personas”, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración se refirió al pendiente que sigue en el Congreso de la Unión sobre el desafuero del legislador morenista.

Durante su participación, le expresó al coordinador de Morena en la Cámara alta que era lamentable que en el periodo extraordinario del viernes pasado no se hubiera incluido ese asunto.

Se envía una señal contradictoria muy negativa, porque nosotros deberíamos ser los primeros interesados en eliminar este tipo de prácticas, más desde el servicio público

Alejandro Encinas

Subsecretario de Gobernación

Aseveró que enviaba una señal contradictoria por parte del Congreso debido a que deberían ser los primeros en buscar eliminar las prácticas como las del legislador, quien es acusado por abuso sexual.

“Lo digo con todo respeto, senador, lamentamos mucho que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el asunto del diputado Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual, lo cual envía una señal contradictoria muy negativa, porque nosotros deberíamos ser los principales interesados en eliminar este tipo de prácticas, más desde el servicio público o la representación popular”, manifestó.

Al tomar la palabra, el senador de Morena puntualizó que no le aceptaba el reclamo al subsecretario de Gobernación y le demandó respeto.

“Le respondo al exsenador y amigo Alejandro Encinas sobre el caso que le indigna y que le reclama al Congreso, no le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso, le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad. No va a haber impunidad en el Congreso y en el Senado no vamos a proteger absolutamente a nadie.

No, no le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso. Le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad’

Ricardo Monreal

Presidente de la Jucopo del Senado

“Le doy mi palabra, no se va a dar carpetazo a nadie, por eso no le acepto su reclamo, estamos haciendo nuestro trabajo, como respetamos el suyo, también quisiéramos que respetaran el nuestro. Morena va a acompañar en todos los trámites las decisiones pertinentes en beneficio de la justicia para que nadie quede impune”, enfatizó el político zacatecano.

Tras su participación en el foro, Monreal precisó ante los medios de comunicación que en el Congreso no se han olvidado del tema, por lo que contemplan abordar el desafuero en un segundo periodo extraordinario de sesiones al que podría convocarse el miércoles 11 de agosto.

“No podemos permitir que nos cuestione las decisiones del Congreso, somos un poder aparte y soberano y sólo los ciudadanos nos pueden reclamar, pero estamos intentando hacer las cosas bien”, subrayó.

Señaló que el calendario que tienen contemplado en el Congreso considera que este martes sesione la Primera Comisión de la Permanente, en la que se revisará el dictamen para convocar al periodo extraordinario y el próximo lunes la propia Comisión Permanente, donde se espera que se apruebe.

Detalló que la propuesta para el extraordinario plantea que se revisen los casos de los diputados federales Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo, además del que corresponde al fiscal Uriel Carmona.

El senador morenista detalló que también hay una iniciativa de los diputados correspondiente a una nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia, que abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Más tarde, el senador de Morena Ricardo Monreal Ávila aseguró que Morena no es “tapadera de nadie” y si alguien viola la ley, debe pagar.

“Morena no va a ser comparsa ni tapadera, ni tampoco actuara como protector, como un muro protector en favor de nadie”, sostuvo en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga.