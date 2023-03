Desaparecidos en México, 494 originarios de EU

Del año 2000 a la fecha se han registrado mil 051 reportes de desaparición de ciudadanos de Estados Unidos en México, de los cuales persisten 494 personas sin localizar (47 por ciento) hasta el momento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas detallan que en 30 de los 32 estados del país hay reporte de desaparición de los ciudadanos del vecino del norte y sólo Tabasco y Tlaxcala no tienen denuncias.

De los mil 051 reportes de desaparición, 563 son hombres (53.4 por ciento) y 490 son mujeres (46.5 por ciento), y el rango de edad de mayor prevalencia entre las personas desaparecidas es de 10 a 24 años.

Tamaulipas encabeza la lista de registros de desaparición, con 199; Chihuahua, con 75; Baja California, 64; Nuevo León, 56, y Jalisco, 49, entre las principales entidades. El caso más reciente conocido es el de los cuatro estadounidenses que fueron atacados y secuestrados el pasado 3 de marzo en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Los reportes detallan que las personas fueron confundidas con criminales haitianos con las que el Cártel del Golfo tiene conflictos por el territorio, luego de que la mujer de 33 años que venía con el grupo llegó al país para supuestamente hacerse una cirugía estética en el abdomen.

Al respecto, Delia Quiroa, vocera de Madres Buscadoras de 10 de Marzo, aseguró a La Razón que los extranjeros que son desaparecidos en los estados del norte -de acuerdo a su experiencia- son levantados por “hacer cosas que el cártel no le gusta”, ya que ellos no se meten con los extranjeros a menos que anden en malos pasos.

“Es porque andan haciendo cosas que no le gustan al cártel, porque no se meten con los extranjeros, es muy raro, eso ha sido siempre. Es más, a la gente civil se los llevan si no les hacen caso, ya que los tienen a cuota, pero si no haces lo que ellos quieren, te llevan; si te pones al brinco te llevan, por ello la gente hace como que no ve nada”, detalló.