Ante el desastre hídrico MC convoca a parlamento abierto y Acuerdo Verde en el Senado

La senadora Laura Ballesteros Mancilla y el diputado federal Braulio López Ochoa de Movimiento Ciudadano convocaron a un parlamento abierto y acuerdo verde en el Senado, esto, ante lo que llamaron “un desastre hídrico”, ante la escasez de agua en el país.

Unas 150 personas se darán cita el martes 6 de febrero a las 13:00 horas en el Senado de la República para comenzar un diálogo urgente entre sociedad civil, academia, iniciativa privada y un grupo de técnicos que desarrollarán una propuesta “para constituir la agenda climática-legislativa más ambiciosa en la historia de México”, coincidieron

Entre los objetivos fundamentales están la creación de un fondo tripartita que conformen la iniciativa privada, organizaciones internacionales y el sector público por unos 90 mil millones de pesos para enfrentar los retos ambientales que vive el país en materia hídrica, calidad del aire y cambio climático, derechos humanos y movilidad urbana sustentable.

Ballesteros Mancilla, quien ha dedicado su carreta a impulsar políticas públicas en materia de medio ambiente, señala que el contexto electoral es un momento propicio para hablar de la tragedia que viven los recursos naturales.

“El agua va a llegar a su día cero mucho antes de lo previsto; el tiempo se aceleró justamente por las medidas que no se tomaron, por el dinero que no se invirtió y por las voces que no se escucharon. Es urgente lograr acuerdos en materia social, ambienta, de gobernanza; impulsar una estructura financiera viable”, afirmó.

Por su parte, el diputado Federal, Braulio López Ochoa Mijares mencionó que a través de este Parlamento Climático es que “presentamos El Nuevo Trato por el Clima: El futuro que queremos; un proyecto que busca devolverle el futuro a las generaciones presentes y futuras de nuestro país a partir de un paquete de reformas que fortalecen la gobernanza climática a un nivel integral y de mejora institucional en México”

Añadió que el territorio atraviesa un grave problema de sequías y falta de agua; la CONAGUA reportó que 210 presas se encuentran al 51% de su capacidad; la situación se agrava en la zona del Valle de México donde el Sistema Cutzamala, responsable de abastecer el 25% del agua en la CDMX y Edomex, está en menos de 40% de su capacidad. Es necesario atender el problema hídrico que enfrenta el país; es primordial garantizar el derecho humano al agua de la población.

Laura Ballesteros expuso que es la extrema polarización del país la responsable de que estos problemas no se hayan atendido; “este es un problema técnico, no ideológico; tenemos que intentarlo juntas y juntos; entendiendo que el tiempo no solo se le agota al Congreso, sino al planeta. El próximo gobierno y las próximas legislaturas deben adoptar esta agenda y hacerla realidad”, afirmó.

Los temas que se van a abordar en diferentes mesas van desde la crisis del agua en México, la protección a las personas defensoras del medio ambiente, desarrollo urbano y vivienda, cambio climático, financiamiento verde y sostenible; entre otros.

Se espera que una vez que se construya esta agenda técnica y ciudadana se pueda ir negociando con las diferentes fuerzas políticas. El grupo convocante esta vez dará un viraje a la forma tradicional. “escucharemos, debatiremos, propondremos. ¿Qué evitaría que las diferentes fuerzas políticas hagan suya, esta iniciativa que atiende a una de las causas sociales más urgentes y necesarias en nuestro país?”, se autocuestiona la senadora.

El proyecto se presentará en la tercera semana de febrero; se trabajará intensamente para intentar aprobarlo en comisiones el 30 de abril.

DMGS