“Desbaratar cárteles, en lo más alto de lista“ de temas entre México y EU

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró que uno de los temas principales que se tratarán en la reunión que se llevará a cabo este jueves entre México y Estados Unidos es la desarticulación de los cárteles de drogas que fabrican y trafican fentanilo.

“El secretario Alejandro Mayorkas, el secretario Antony Blinken y yo viajaremos a la Ciudad de México para reunirnos con nuestros homólogos gubernamentales y policiales, con el fin de discutir las amenazas más emergentes y urgentes que enfrentan nuestros países. Desbaratar los violentos cárteles que fabrican y trafican fentanilo estará en lo más alto de la lista”, afirmó.

El funcionario recordó que hace tres semanas se extraditó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, a un centro penitenciario de Chicago, Illinois, a quien señaló como líder del cártel de Sinaloa e hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

“Es uno de más de una docena de líderes de cárteles que hemos acusado y extraditado a Estados Unidos. No será el último. El gobierno de Estados Unidos está concentrado en romper cada eslabón de la cadena global del fentanilo”, advirtió.

Garland refirió que debido a los trabajos de investigación tienen en su lista de acusados a 23 miembros, asociados y líderes del cártel de Sinaloa por formar parte en la dirección de la operación de tráfico de fentanilo.

El fiscal formará parte de la delegación de Alto Nivel que encabezará el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, la cual viajará a la Ciudad de México para abordar los temas de fentanilo y migración, principalmente.

Blinken tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hoy por la tarde, para iniciar una visita de dos días a México, junto con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall.

Además, se espera al encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, así como el jefe antinarcóticos del mismo departamento, Todd Robinson.

Sector turismo, endeble ante crimen organizado

Cobro de piso, robos y fraudes son algunos delitos con los que el crimen organizado asedia al sector turístico nacional, con pérdidas incalculables que, de acuerdo con expertos, pueden ser muy elevadas debido a que en el 98 por ciento de los casos no se denuncian los ilícitos.

Jorge Peñúñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expuso que, de los 36 mil socios en el país, el 23 por ciento ha sufrido robo de mercancía; el 16 por ciento, robo de vehículos de la empresa, y el 14 por ciento resiente el cobro de piso.

Señaló que el sector del turismo se ha visto cada vez más afectado por la inseguridad, aunque reconoció que, a pesar de las alertas que hay en los países con sus ciudadanos que visitan México, en el primer semestre del 2023 llegaron 11 millones 250 mil turistas vía aérea, que representan 7.1 por ciento de aumento en comparación con el año anterior en el mismo periodo.

Muchísimo dinero, pero no me atrevo a darle una cantidad exacta; es muy costoso para las empresas operar con las condiciones que estamos operando (sic). Robo de camiones, de mercancías, de materiales de construcción, etcétera

Guadalupe de la Vega, Integrante de Coparmex en Tijuana

Sin embargo, apuntó que “eso no significa que se sientan seguros al llegar a sus sitios de destino y, por supuesto, muchos negocios han tenido que cerrar a causa del aumento de la inseguridad”.

El empresario reconoció que “hay una cifra negra de delitos que no se denuncian en 98 por ciento”.

Al referirse a las pérdidas que la inseguridad puede ocasionarle al sector, Guadalupe de la Vega, integrante de Coparmex en Tijuana, Baja California, dijo que se pierde una gran cantidad de dinero cada año, pues existen muchos negocios asociados al turismo, como transporte y mercancías. “Muchísimo dinero, pero no me atrevo a darle una cantidad exacta; es muy costoso para las empresas operar con las condiciones que estamos operando (sic). Robo de camiones, de mercancías, de materiales de construcción, etcétera”, dijo.

Para el investigador de la Universidad Iberoamericana Gerardo Herrera Villanueva, uno de los principales negocios del crimen organizado en los destinos turísticos es el cobro de piso, con costos que van de 100 mil pesos y que pueden alcanzar incluso millones, dependiendo del giro del negocio.

Gráfico

Consultado al respecto, Ian Poot Franco, presidente de Expertos en Turismo —una comunidad digital integrada por empresarios, directivos, académicos y líderes de la industria turística—, aseguró que es difícil tener una cifra de pérdidas, debido a que en muchas ocasiones los empresarios extorsionados son restaurantes o giros menores y por ello no hacen denuncias, sino que sólo pagan la extorsión o cierran sus negocios. “Es una cifra negra lo que hemos visto”, coincidió.

Otro de los ilícitos que golpean al sector turístico es el fraude, en el que, por ejemplo, hay agencias de viajes “fantasma” que venden recorridos a buenos costos sin cumplir lo que prometen.

Teresa Andrade adquirió, junto a su familia, un paquete para seis personas de la Ciudad de México a Cancún por 42 mil pesos, pero su sorpresa fue mayúscula al llegar al destino y darse cuenta que, simplemente, lo que le ofrecieron no existía. “Era un paquete padrísimo que costaba siete mil pesos por persona. Al llegar, no existía nada de lo que se había comprado. El paquete incluía hotel de cinco estrellas, traslados a las playas, paseo en yate a Isla Mujeres, pero fue todo falso, porque no había ni siquiera dónde quedarse”, lamentó.