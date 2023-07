'No voy a descabezar al Congreso', dice Santiago Creel sobre solicitar licencia

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, negó que vaya a solicitar licencia de su cargo ahora que participa en el proceso del Frente Amplio por México para ser el candidato presidencial, pues dijo que hacerlo sería una irresponsabilidad.

El legislador panista recordó que en estos momentos el Congreso se encuentra en receso y además subrayó que no ha descuidado sus actividades al frente de la Cámara baja ni tampoco ha hecho recorridos como parte de la contienda interna del Frente valiéndose de su cargo.

“No voy a descabezar al Congreso, mi nombramiento lo hizo el pleno, por cierto sin ningún voto en contra, y por otra parte el pleno está en receso, no voy a dejar, sería una irresponsabilidad dejar descabezado al pleno cuando está en receso.

“ Estoy cumpliendo mis funciones y mis actividades que tengo que cumplir, no las he dejado , pero por supuesto no uso ni vengo en esa capacidad como presidente del Congreso; mi cargo no es un cargo que se lo deba a una persona no es una designación del Presidente, es de un poder soberano y por lo tanto no estoy en circunstancias de poder abandonar la responsabilidad sin que nadie se haga cargo del Congreso mexicano”, dijo en conferencia desde Baja California.

Sobre la contienda del Frente, el diputado dijo que ahora no ve ventaja en ninguno de sus contrincantes ya que por ahora “la cancha está pareja” y mencionó que la competencia real comenzará una vez que se hayan seleccionado a los tres más competitivos para la etapa final del proceso.

Cuestionado sobre los gastos que ha hecho en dicho procedimiento, mencionó que los aspirantes también rinden cuentas al Frente Amplio y apuntó que a pesar de que no hay un tope el gasto diario se ubicaría alrededor de los cinco mil pesos.

En su caso, aseguró que cada erogación corre por su cuenta y que el aspecto logístico es costeado por su partido.

Síguenos también en Google News

FBPT