Descalifica posturas de Córdova y Valdés

El Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador descalificó a los expresidentes del INE e IFE, Lorenzo Córdova y Leonardo Valdés, respectivamente, a quienes calificó de incongruentes al mantener dos posturas distintas en el caso de la asignación de diputaciones plurinominales, y cuestionó qué clase de demócratas son.

“Uno no puede decir una cosa un tiempo y decir otra, si no ha cambiado la Constitución, si no ha cambiado la ley. Si ya se actuó de una forma durante tantas elecciones, por qué ahora quieren modificar la leyes y los procedimientos. ¿Nada más por el enojo, por no coincidir con nosotros? ¿Qué clase de demócrata es? ¿Somos demócratas cuando nos conviene?”, cuestionó.

López Obrador arremetió, de nueva cuenta, contra los exconsejeros electorales y la protesta que realizarán el domingo el Frente Cívico Nacional y la denominada Marea Rosa, donde criticó que Valdés Zurita sea el orador oficial; “no, pues van mejorando, puras finísimas personas”, señaló.

El Presidente insistió en que la ley establece que la asignación de los espacios plurinominales se deben establecer a partir de la votación por partido y no por coaliciones.

“La Constitución establece que no puede haber sobrerrepresentación, pero establece cuáles son los límites, no deben pasarse los partidos de una cantidad de diputados (…) y la ley específica habla de lo mismo, de cuántos diputados plurinominales tiene derecho cada partido. Ellos dicen que no debe de repartirse a los plurinominales por partido sino por coaliciones, pero eso no está en la constitución ni en las leyes”, aseguró.

Por lo anterior, criticó la posición adoptada por Lorenzo Córdova y su cambio de opinión a lo que hace unos años expresó con relación a la distribución de los diputados plurinominales.

“Él sostuvo que era legal la entrega de plurinominales en elecciones anteriores y ahora cambió, pero se puede constatar en sus declaraciones, no voy a estar aquí aclara y aclara sobre qué dijo antes y qué dice ahora. Pero vamos a hacerlo, para ver si así entra en razón; eso se llama congruencia”, recalcó.

Al referirse a Leonardo Valdés, el mandatario recordó que fue él quien lo llamó a reconocer su derrota en la elección presidencial de 2012 cuando ganó el priista Enrique Peña Nieto, a pesar de que se comprobó que hubo un gasto excesivo en esa campaña con las tarjetas Monex y recursos de Odebrecht.

“Todavía no se había calificado la elección y ya estaba recomendando que aceptáramos la derrota porque presentamos recursos por el uso de dinero excesivo en la campaña de Peña que terminó demostrándose, porque después se descubrió que la empresa Odebrecht le había entregado dinero al PRI en la campaña de Peña.

“¿Saben qué resolvió en ese entonces el IFE (a cargo de Valdés)? De que quien había rebasado el tope de campaña habíamos sido nosotros; entonces, ¿qué autoridad moral tienen? Era cuando repartían los monederos electrónicos para obtener los votos, Monex, y millones de tarjetas Soriana y dinero a raudales”, recordó.

López Obrador enfatizó que las aportaciones de la empresa petrolera Odebrecht están probadas en la declaración del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en la Fiscalía General, las cuales fueron a parar a la campaña de Peña Nieto en 2012.