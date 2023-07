Descartan fisuras en Morena por choque entre corcholatas.

A pesar de los momentos de confrontación entre los aspirantes de Morena rumbo al proceso electoral del 2024, aún es temprano para señalar que dichos desencuentros pueden influir en la balanza en favor del Frente Amplio por México, aseguraron expertos.

En entrevista con La Razón, el analista Horacio Cervantes detalló que, siendo una contienda inédita del partido en el Gobierno, es normal que se calienten los ánimos y se enfrenten bajo diversas acusaciones, aunque precisó que en las reglas de Morena se les pidió no atacarse entre ellos.

“El calor del proceso, como se va acercando la encuesta, surgen opiniones diferentes en el mismo proceso; por ello, hasta cierto punto es válido, ya que no se puede encajonar el pensamiento político a reglas internas. Es una contienda inédita y se debe entender eso, pero sí faltan a las reglas que el partido les puso para el proceso interno”, afirmó.

Desde su perspectiva, no se puede limitar su opinión, ya que cada uno aspira a llegar lo más lejos, aunque en el camino se hagan diferentes declaraciones que los afecten. A pesar de ello, indicó que las diferencias entre los morenistas no van a afectar la imagen del partido y de ellos mismos, debido a que es natural el contraste de ideas.

El analista apuntó que, a pesar del arrastre que está teniendo Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, es necesario esperar a ver cómo se van desarrollando los tiempos, ya que Morena sigue aún por encima de la oposición rumbo al 2024.

En las últimas semanas, los aspirantes morenistas han tenido una serie de diferencias por diversos temas, como el de los espectaculares, gastos, llamados, propuestas y encuestas, lo que ha traído algunas desavenencias y confrontaciones directas. Además, una de las reglas de su proceso interno es el de no atacarse mutuamente, sino hablar de los logros de la Cuarta Transformación, situación que no se ha respetado.

No se puede pensar en este momento en fisuras de Morena, pues a pesar de la competencia, no se daña por el momento la imagen partidista, pues todavía es prematuro verlo así y en favor de la oposición, ya que (...) no tienen un proceso avanzado