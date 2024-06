Descartan marcha atrás en Reforma Judicial y refrendan continuidad con 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se equivocan quienes piensan que dará marcha atrás en su propósito de reformar al Poder Judicial (PJ) que está “podrido”, pues “no se puede cambiar corrupción por justicia” y tampoco por el nerviosismo financiero. Afirmó que es irreductible su posición de que los ciudadanos elijan por voto a jueces, magistrados y ministros.

“Están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial que está podrido, dominado por la corrupción, sólo porque hay nerviosismo financiero. No.

“Sabemos que si limpiamos al Poder Judicial, en el supuesto que tengamos desajustes en la paridad, al mediano y a largo plazo, eso nos va a ayudar a todos, pero además, está de por medio la justicia. ¿Cómo vamos a cambiar corrupción por justicia?, ¿qué les pasa?, si el éxito de nuestra política económica ha sido precisamente no permitir la corrupción”, sostuvo.

En su conferencia de prensa mañanera, sostuvo que su aspiración, como la de todos los mexicanos, es que los jueces, magistrados y ministros sean empleados del pueblo y no de los potentados que están molestos porque van a perder el privilegio de mandar.

El Presidente hizo un llamado a los legisladores para que asuman su responsabilidad en el tema de la reforma constitucional al PJ y demostrar que son auténticos representantes populares.

“No hay que hacer tanta campaña con los legisladores, ni con los que están ni con los nuevos, ellos tienen que asumir su responsabilidad y tienen que demostrar que son representantes del pueblo, auténticos representantes populares, qué les voy a estar diciendo ‘oye ayuda para que tengamos mayoría’(…) No, ellos tienen que entregar cuentas al pueblo”, apuntó.

Pese a reconocer que la reforma puede causar “desajustes” en la paridad cambiaria, el mandatario federal señaló que a mediano o largo plazo “eso va a ayudar”.

“Hay nerviosismo en los mercados. Se les olvida que hemos tenido éxito en el manejo de la economía. Como dicen los tecnócratas, la variable principal de ese éxito ha sido no permitir la corrupción. Esa es la clave porque eso era lo que impedía que México progresara”, agregó.

Comentó, más adelante, que lo más importante es que se establezca que no haya corrupción, que se destierre, así como la impunidad, lo cual, opinó, es bueno para todos y “hasta para estos que quieren estar de fantoches teniendo de empleados a miembros del Poder Judicial”.

El Presidente resaltó que mantiene firme su decisión de que los impartidores de justicia sean elegidos por el pueblo, porque así no se van a sentir comprometidos o ser empleados de particulares ni de las cúpulas del poder económico y político.

“Van a tener como jefe al pueblo, su jefe va a ser el pueblo, eso es la democracia, tienen que procurar siempre poner por delante el interés general, no el interés personal, por legítimo que sea; siempre el interés público”, agregó.

Explicó que la ciudadanía puede someter en una consulta si se reduce el número de ministros, magistrados y jueces, además de que sea electo un Consejo de la Judicatura u otro organismo que vigile y sancione su actuar: “No hay un solo juez en la cárcel, ni uno, entonces, ¿para qué está?”.

López Obrador declaró que también se decida la temporalidad en el cargo de los miembros del Poder Judicial, si podrían reelegirse o no. “¡Ah!, los sueldos. Si se va a cumplir con la Constitución, este señor (ministro Luis María Aguilar) es de los más tenaces violadores de la Constitución”.

Con Claudia “no habrá viraje en política de 4T”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que no habrá un viraje en la política de la Cuarta Transformación con la llegada de Claudia Sheinbaum, por lo que se dará preferencia a la gente humilde y los humillados, y no a una minoría clasista, racista e individualista.

Afirmó que en México hay gente con buen nivel académico, pero muy ignorante, y ejemplificó el caso de un joven que despidió a su trabajadora del hogar por haber votado por Morena y sus candidatos, como Sheinbaum para la Presidencia.

“La continuidad con cambio va a ayudar mucho al país y desde luego a la gente, porque no hay un viraje, no van a gobernar los que piensan como el joven que despide a su trabajadora porque no es sólo ese joven, son millones y los responsables de ese proceder son los de arriba, conservadores muy corruptos.

“Afortunadamente el pueblo de México dijo no a eso y ya no van a gobernar esos, va a seguir la transformación y quien va a gobernar tiene esa sensibilidad de escuchar, atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde, a los humillados, olvidados, eso es muy importante porque si no iba a ser un retroceso”, aseguró.

En confrencia, destacó que Sheinbaum planteó en campaña que las mujeres tengan pensión de 60 a 64 años, lo cual sea elevado a rango constitucional y entre en vigor este programa a principios del año próximo, iniciativa que, añadió, le tocará enviar al Congreso.

Asimismo, recordó que la virtual Presidenta electa también ofreció hacer universales todas las becas de nivel básico.

Adelantó, por otro lado, que este fin de semana acudirá junto con Sheinbaum Pardo a regiones de Durango, Coahuila y Tamaulipas para encabezar reuniones informativas sobre salud, bienestar, minería, aduana, entre otros. Viajarán separados y en las entidades se encontrarán para llevar a cabo actos abiertos a la ciudadanía.

Las reuniones, ratificó, serán abiertas y “vamos a buscar la forma de que nos ayude la gente en la organización, que nos ayuden para que podamos hablar con todos, de manera organizada, que podamos informarles”.

Estamos seguros de la solidez de la economía nacional: Sheinbaum

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reiteró su confianza en la economía mexicana, frente a los cambios que han sacudido al valor del peso frente al dólar con los anuncios para impulsar la aprobación de la reforma al Poder Judicial; además, rechazó que exista un distanciamiento con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La economía mexicana está muy sólida, hay inversión, todos tienen deseos de seguir invirtiendo en México, extranjeros, nacionales. No hay un problema estructural, la economía interna está bien, son momentos especiales y se va a ajustar, no hay ningún nerviosismo ni problema. Estamos seguros de la solidez de la economía nacional”, subrayó en conferencia de prensa.

De esta manera, descartó que existan problemas estructurales, pues además compartió que ha recibido la visita de inversionistas mexicanos y extranjeros que tienen la intención de mantenerse en el territorio nacional hacia el futuro.

Sobre un presunto alejamiento del Presidente, Sheinbaum Pardo lo negó tajante y refrendó que ambos forman parte de un mismo proyecto al que ella le dará continuidad el próximo sexenio.

“Esta idea que se está planteando por algunos de que va a haber un distanciamiento entre el Presidente López Obrador y la nueva Presidenta, ahora sí que ¿de dónde? si somos parte del mismo proyecto y por eso votó el pueblo de México, por el proyecto de transformación, por eso le llamamos el segundo piso… no hay sorpresas ni divisiones, somos parte del mismo proyecto”, puntualizó.

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa, ayer. Foto: Cuartoscuro

Luego de ratificar que acompañará al mandatario en una gira por el norte del país este fin de semana, anunció que también emprenderá su gira de agradecimiento por todo el país, para lo que se fijó el objetivo de viajar, por lo menos, una vez a la semana para reunirse con gobernadores.

“(La gira) originalmente la tenía planteada hacerla los últimos días, antes de entrar al gobierno. Pero pienso que es importante que empiece a salir y que empiece a hablar con gobernadores, gobernadoras electos, a reafirmar los compromisos que hice con la ciudadanía, con el pueblo de México”, comentó.

Al abundar sobre el plan para concretar la reforma judicial, ahondó que Morena será el encargado de levantar la encuesta que propuso para conocer la opinión de la población sobre el funcionamiento del Poder Judicial, que entre sus objetivos principales está el modificar la forma en que se eligen a ministros, jueces y magistrados. La morenista confirmó que por ahora su partido es el único instrumento con el que cuenta para llevar a cabo tal ejercicio.

Para la selección de la casa encuestadora que realizará el ejercicio se tomarán en consideración los resultados que hayan dado respecto a la elección presidencial, el referencia a que aquellas que mostraron aproximaciones alejadas de lo que ocurrió el 2 de junio podrían no ser tomadas en cuenta.

“Lo vamos a hacer a través de Morena, porque finalmente es el instrumento que tenemos, nuestro partido, entonces Morena tiene un área de encuestas y, además, en todo caso ellos pueden contratar una encuestadora. Si alguna empresa demoscópica está interesada, pues quién sería a partir, pues obviamente de cómo fueron los resultados de la… No le vamos a pedir a Masive Caller, ¿verdad?”, expresó.

Previo a la conferencia en su casa de transición, la próxima mandataria se reunió con el dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, para también planificar una campaña de información sobre las reformas que se impulsarán.

“Para que no haya desinformación o no haya noticias falsas, otra vez, como lo hubo en toda la campaña. Que la gente se entere del contenido de las reformas que se propusieron. Cuáles serían las ventajas de aprobarlas”, declaró el morenista a su salida.

El líder partidista también opinó que “los mercados no deben estar nerviosos” porque el mercado interno ha crecido y los niveles de inversión pública y extranjera actuales “no tienen precedentes”.

“(Esto) fortalece el potencial de crecimiento de nuestra economía. Entonces no debe generar incertidumbre. Yo recuerdo que al principio del 2018 en la transición también había cierto nerviosismo. Pero es, digamos, que los mercados tengan la certeza que a nuestro país le va a ir mejor, como le ha ido mejor con Andrés Manuel López Obrador. Le va a ir mejor también con Claudia Sheinbaum” sostuvo el dirigente de Morena.

Banca mexicana es sólida y resiliente, señala el Banxico

El sistema financiero mexicano mantiene una posición sólida y de resiliencia pese a la complejidad del entorno global, que en los últimos meses se ha caracterizado por la volatilidad de los mercados financieros, la aversión al riesgo ante la posibilidad de un escalamiento de conflictos geopolíticos y la persistencia de la inflación, aseguró la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja.

En conferencia de prensa para dar a conocer el Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2024, detalló que la encuesta sobre la percepción del riesgo sistémico del sector financiero mexicano mostró que entre los principales riesgos internos que se considera pueden afectar a México están, una mayor inflación a la esperada, el deterioro de las finanzas públicas, el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía del país, el deterioro de la calificación crediticia soberana, y la política fiscal, financiera y económica.

Mencionó que en cuanto a los riesgos externos se identificaron cuatro: condiciones financieras globales más restrictivas, presiones a la baja de la actividad económica por conflictos geopolíticos, un entorno de mayor volatilidad en los mercados internacionales y ajustes “no anticipados” en las calificaciones crediticias para el soberano o Pemex, los cuales de materializarse, pueden afectar su estabilidad.

Sin embargo, la gobernadora Rodríguez Ceja dijo que dichos riesgos están acotados y “la capacidad de nuestro sistema financiero para absorber choques no esperados es patente”.

Gráfico

Explicó que lo anterior se debe a que el apalancamiento del sector financiero registró un ligero aumento y el riesgo macroeconómico mostró una reducción debido a la apreciación del tipo de cambio y a una disminución en la percepción del riesgo soberano.

Señaló que las primas de riesgo de crédito de México a nivel global, medidas por el precio del swap de incumplimiento crediticio (CDS, por sus siglas en inglés) presentaron estabilidad durante el primer semestre del año, en línea con el resto del conjunto de países emergentes.

Asimismo, dijo que “el financiamiento total del PIB aumentó en términos reales anuales durante el primer trimestre de 2024 y alcanzó un nivel del 92 por ciento del PIB, del cual 50 por ciento corresponde al sector público”.

Agregó que el sector financiero mexicano actualmente tiene una mejor solvencia, en buena medida, por un aumento en el índice de capitalización (ICAP) de los bancos; el cual de septiembre del año pasado a marzo de 2024, pasó de 19.30 a 19.49 por ciento; así como de su rentabilidad (ROA, por sus siglas en inglés). “Así, la economía mexicana en su conjunto continúa mostrando menos vulnerabilidades que el promedio de otras economías emergentes”.

“Volatilidad no es sinónimo de fragilidad; no nos debe de asustar”

La volatilidad que se registra en los mercados financieros mexicanos derivado de los comentarios sobre la inminente aprobación de las reformas referidas en el Plan C, no debe ser un asunto que asuste, ya que la economía mexicana es sólida, coincidieron el Banco de México (Banxico) y la Asociación de Bancos de México (ABM).

En eventos separados, el órgano monetario señaló que estará atento al comportamiento de los mercados y, en caso de un comportamiento atípico o de extrema volatilidad, el Banxico estará preparado para tomar las medidas necesarias, sostuvo Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central.

“El Banco de México estará muy atento al desarrollo de nuestros mercados y ante la posibilidad de que estos muestren un comportamiento atípico o de extrema volatilidad y ante alguna eventualidad que lo amerite, podría tomar las medidas necesarias para restablecer un comportamiento ordenado de los mismos, ya sea en operaciones por cuenta propia o en coordinación con otras autoridades como la Comisión de Cambios”, destacó.

El subgobernador del Banxico, Omar Mejía, refirió que han observado que a los factores que generaron alta volatilidad en los últimos días, se han incorporado factores que no se tenían previstos; no obstante, recalcó que los fundamentales macroeconómicos del país acompañarán la depreciación de la moneda nacional.

Gráfico

“…Los fundamentales macroeconómicos que prevalecen en el país van a acompañar los ajustes que se están dando en el tipo de cambio, me gustaría decir que la volatilidad no es sinónimo de fragilidad; estaré atento al desempeño de los determinantes de la inflación incluyendo el desempeño de los mercados financieros y, en particular, el cambiario”, sostuvo.

Por su parte, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, refirió que casi siempre existe una preocupación por la volatilidad en el tipo de cambio, más que en la dirección y que en el traspaso de la paridad cambiaria hacia la inflación.

“Siempre queremos dejar que el tipo de cambio se vaya hasta donde tenga que ir, preocupándonos un poco más por la volatilidad que por la dirección y el traspaso del tipo de cambio hacia la inflación. Desde los últimos 20 años se ha reducido bastante y hoy en día es bastante bajo, que tampoco creo que debería de sobrepreocuparnos”, mencionó Heath.

En tanto, Julio Carranza, presidente de la ABM, coincidió en que éste es un momento de volatilidad; sin embargo, mencionó que no nos debemos asustar, pues lo realmente importante es asegurarnos que las reformas planteadas en el Plan C sean conocidas, dialogadas y ponerlas sobre la mesa para su discusión.

“¿Vamos a estar viendo volatilidad?, pues sí, sí vamos a estar viendo volatilidad, es una época de volatilidad. Pero, a ver, yo creo que México es un país muy grande, muy importante, que tiene cosas maravillosas y no nos debemos de asustar por un poco de volatilidad que hay en los mercados. Lo que sí nos debe preocupar es que haya este diálogo, participar, que pongamos lo que nos corresponde a nosotros para que el diálogo se dé, que esta información llegue, se evalúe y se tomen las mejores decisiones por consenso”.

El líder de los banqueros añadió que lo importante es continuar generando certidumbre y confianza para la inversión, “como se ha hecho en este gobierno”, y un factor de certidumbre y confianza ha sido el no cambiar las reglas bancarias y respetar estas reglas, porque se han generado inversiones muy importantes.

SUMA MÁS PÉRDIDAS. En el cierre de la sesión de este miércoles, el peso concluyó con una depreciación de 0.84 por ciento o 15.6 centavos, cotizando alrededor de 18.73 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.5113 y un máximo de 18.9929 pesos por dólar.

La caída del día de ayer se debió a que continúa la aversión al riesgo respecto a México, ante la intención del gobierno de impulsar la reforma al Poder Judicial en los próximos meses para ser aprobada en septiembre, con la entrada de la nueva legislatura, aseguró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE.

Pese a esto, Carranza sostuvo que en México se han tenido desde hace muchos años un tipo de cambio flotante que permite que, ante diversos temas que pueden generar una volatilidad, el tipo de cambio se acomode y reaccione de una manera en la que en algunos días se puede ver más arriba y otros días más abajo.

Recordó que el tipo de cambio se ha visto afectado por otros factores, como ejemplo, mencionó que cuando llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el peso mexicano escaló hasta los 25 pesos por billete verde, y en la época del ‘superpeso’ bajó hasta los 16 pesos.

“Es evidente que la economía mexicana tiene esa gran fortuna de poder reaccionar de una manera oportuna a la situación de los mercados. No porque veamos hoy un tipo de cambio alto pudiéramos pensar que esto llegó para quedarse, simplemente reacciona a las situaciones y a los momentos en los que estamos”, finalizó.

EU exige proteger inversiones ante ajustes

Frente a posibles reformas al Poder Judicial en México, Estados Unidos afirmó: “Seguiremos insistiendo, sea cual sea el futuro régimen legal, que todos los firmantes del T-MEC respeten las cláusulas de protección a la inversión extranjera”.

Durante una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Nichols, subsecretario de Estado para América Latina, reconoció la soberanía de nuestro país, pero destacó la importancia dela transparecia judicial.

“Obviamente, México es un país soberano y tienen procedimientos que pueden conducir a cambios en su marco legal. Creemos que la transparencia judicial es vital para todos los inversionistas, nacionales o internacionales, particularmente los de Estados Unidos y Canadá, como socios del T-MEC. La reforma al Poder Judicial ha desatado un gran nerviosismo en los mercados”, expuso.

Cuestionado sobre cómo lograr que el próximo Gobierno de México facilite la relocalización de empresas, conocida como nearshoring, Nichols subrayó que la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es científica de profesión y por ello, confió en “demostrarle con hechos la importancia de este tema será convincente para ella”.