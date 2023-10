Desconfían del fiscal del caso Ayotzinapa

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que, a un año de la llegada del fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra, siguen sin tenerle confianza, debido a que no ha dado resultados, y sólo se encuentra “escondido”.

En entrevista con La Razón, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, uno de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, dijo que, a un año de gestión del nuevo fiscal, no ven nuevos resultados, como en su momento lo hizo el fiscal, Omar Gómez Trejo, que fue quien lo antecedió, además de que “la sensibilidad es diferente” y no hay comunicación.

“No, no tenemos confianza en él, no hemos visto su trabajo traducido en resultados, estábamos mejor con el anterior. Queremos hechos, no más palabras y promesas, pues en el último informe sólo defienden a los culpables y parece que no están con nosotros”, explicó.

Mencionó que poco a poco le han perdido la confianza al Gobierno federal, pues dijo que se sienten engañados por la cantidad de promesas “que se han quedado en el aire”, ya que sienten que “se han burlado” de ellos y la autoridad sólo se han dedicado a atacar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuando en los hechos, de ahí han retomado toda la información para sus informes.

Aseguró que, más que avanzar, el caso se ha ido quedando “en un bache”. “El nuevo fiscal no ha hecho nada, sólo retoma lo que ya está investigado; ni nos consultaron de su llegada, no sabemos de dónde salió. Si acusan a Peña Nieto, que también lo hagan con quienes no están dando resultados”, dijo.

El 5 de octubre del 2022, Rosendo Gómez Piedra fue nombrado como nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, a pesar de las críticas de los padres por no tomarlos en cuenta, pero a un año de gestión no ha salido públicamente o dado información relevante del caso. Además, cuando se han acercado diversos medios a pedirle información, sólo ha callado y tampoco ha hecho alguna declaración.

Desde su llegada, el fiscal aseguró que habría cero impunidad y no se protegería a nadie; asimismo, se comprometió a que abriría un puente con los padres de los normalistas.

De acuerdo con sus declaraciones realizadas, entre sus principales objetivos era traer de regreso al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para avanzar en el caso, situación que hasta el momento no se ha llevado a cabo.

Al respecto, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, coincidió en que no hay confianza para Rosendo Gómez Piedra, principalmente porque no ha avanzado en nada del caso, además de que se los impusieron.

“No nos avisaron nada, sólo lo impusieron y no ha avanzado nada en el caso.No vemos que se mueva mucho, se queda quieto y no vemos que haga algo”, dijo.

Indicó que la confianza se gana con resultados y entre ellos es el avance de las investigaciones, esclarecer el caso y dar con el paradero de los 43 estudiantes.

Ambas madres se han sentido decepcionadas por lo lento en los análisis sobre la verdad y paradero de sus hijos, pues a nueve años, el reclamo es el mismo, localizarlos lo más pronto posible y saber qué pasó con ellos.