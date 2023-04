“Una desfachatez, llegada de Córdova a la UNAM”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del expresidentedel Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, luego de que trascendió que colaborará con el canal Latinus, donde también participa el periodista Carlos Loret de Mola.

“El que estaba en el INE, que ya es preferible olvidar, esta desfachatez, que se va a la UNAM. Pobre UNAM, mi alma mater, no, no, no. Bueno, pero eso pasa. Pero luego, ¿irse de comentarista con Loret de Mola? Imagínense cuánta gente engañada, defendiéndolos porque el INE no se toca. Supuestamente ellos independientes, árbitros, con Loret. O sea, es una involución porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui pues a lo mejor no era tan grotesco”, estimó.

López Obrador aprovechó también para descalificar a quienes acudieron a la concentración en el Zócalo capitalino, el pasado 26 de febrero, para manifestar su respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en defensa del INE.

“¿Esto fue lo que defendieron? ¿marcharon por esto?, ¿vinieron al Zócalo por esto?, en esencia que les va a importar la democracia, que les va a importar el INE. No, esto es una decadencia; no cabe duda que tenía razón el presidente Juárez, ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible‘, porque esto es un acto de deshonestidad como se le vea. Sólo nos faltó que se fuera de presidente de la organización de Claudio X. González que debe estar ahí también como asesor, pero puede que honorario”, expuso el mandatario.

Al justificar por qué en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ordenó vetar el nombramiento de dos comisionados y no hizo lo mismo con los consejeros electorales, dijo que en el caso del Inai sí pudo comprobar que había una negociación entre Morena y el PAN para designar a los comisionados, pero en el caso del INE, fue un proceso “democrático” elegirlos mediante insaculación.