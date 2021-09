Se desmarcan Monreal, Sheinbaum y Nieto de embate contra científicos

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó la propuesta que hicieron integrantes de su partido para que la UNAM y otras universidades sean investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En conferencia de prensa, expresó su orgullo por ser universitario y dijo que aunque no se puede constituir como fiscal o ministerio público, en las acusaciones en contra de los científicos, prevalece la presunción de inocencia.

Ante la propuesta que hizo el senador Armando Guadiana para que las universidades sean investigadas, Monreal puntualizó que no respalda esta propuesta.

“No avalo tampoco lo del senador Guadiana, no me sumo a que se haga una investigación de las universidades y menos que la UIF haga una investigación de los científicos, me parece no sólo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia en este país, hay que fortalecer las universidades, no hay que perseguirlas, y yo creo que se va a aclarar, tengo respeto por el fiscal, por el ministerio público, por los jueces de la causa, pero estoy seguro que se aclarará”, manifestó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado señaló que al plantearse una investigación de este tipo incluso se estaría incurriendo en una violación al principio de autonomía de la UNAM.

Monreal Ávila reconoció que este asunto es preocupante, por lo que adelantó que se buscará entablar el diálogo con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, así como con la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buyilla.

El senador por Zacatecas hizo un llamado a la FGR y a los órganos jurisdiccionales a que actúen con juicio, con moderación y con prudencia.

Para la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, las acusaciones contra 31 científicos son excesivas.

Gráfico

Dijo desconocer si hubo “un mal uso de los recursos”, por lo que, de ser el caso, deberá realizarse la debida investigación. Sin embargo, señaló que tratarlo como delincuencia organizada “es un exceso”.

“En todo caso, que se haga la investigación del recurso que se utilizó por el foro, que era una asociación civil financiada por el Conacyt (...). Mi posición personal es: que que sean acusados de delincuencia organizada, es excesivo”, dijo.

A su vez, Santiago Nieto Castillo respondió a la propuesta de que la UIF realice una investigación sobre el manejo de recursos públicos que se entregan a todas las universidades públicas del país, incluida la UNAM, y señaló que esta unidad se creó para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes.

La diputada federal de Morena, Lidia García, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que actúe con base en la legalidad y sin revanchas políticas.