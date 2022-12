"Alguien me quiso matar anoche", detalla Ciro Gómez Leyva ataque en su contra

El periodista Ciro Gómez Leyva fue víctima de un ataque armado directo la noche de este lunes cuando se encontraba a punto de llegar a su domicilio: " alguien me quiso matar anoche ", relató el comunicador durante su programa de radio matutino, donde detalló cómo fue el atentado en su contra.

A juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el Ministerio Público, los peritos: alguien me quiso matar anoche, a unos trecientos metros de mi casa, en la colonia Florida, al sur de la ciudad de México, muy cerca de las instalacione Ciro Gómez Leyva, periodista

El comunicador explicó que salió del programa de televisión que conduce para Grupo Imagen, como lo hace todas las noches, y cuando estaba a punto de llegar a su casa, alrededor de las 11:00 horas, le dispararon desde una motocicleta.

Salía de “Imagen” del noticiero como todas las noches, cerca de las once de la noche, y ya muy cerca de mi casa en la calle Tecoyotitla, me dispararon desde una motocicleta Ciro Gómez Leyva, periodista

Gómez Leyva detalló que, de acuerdo con lo determinado por los peritos, posiblemente no sólo partició el motociclista durante la agresión.

Aunque los peritos, más tarde, cuando revisaron el vehículo, me dijeron que quisa, pudieron haber salido disparos también de otro vehículo. No sé más Ciro Gómez Leyva, periodista

El periodisto afirmó que no tiene escolta y que él mismo maneja una camioneta blindada, la cual le proporcionó desde hace seis años Imagen Televisión. "Es la que manejo, es una camioneta propiedad de ellos", indicó.

Por lo que ocurrió no me hirieron, resistió bien el blindaje de la camioneta, al regresar voy a hacer una relación de cómo se dieron los hechos, recibí rápidamente la atención, el apoyo y la protección de la policía de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad, declaré ante el Ministerio Público hacia las dos de la mañana, una atención excelente Ciro Gómez Leyva, periodista

" No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie , no tengo deudas, pero alguien me quiso matar anoche al menos, de eso se desprende", aseveró Gómez Leyva.

El ataque

Aterradora crónica de lo que vivió @CiroGomezL el jueves por la noche cuando alguien intentó asesinarlo de camino a su casa... Un abrazo Ciro y gracias a Dios que estas bien. pic.twitter.com/2SIHsyam0U — Pablo Viruega (@PabloViruega) December 16, 2022

RFH