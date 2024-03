Detecta Data Cívica irregularidades en registro de personas desaparecidas

La organización Data Cívica aseguró que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas detectaron diversas irregularidades, pues hay 62 mil casos en los que no es claro si se siguen o no buscando.

Durante la presentación del informe “Volver a Desaparecer”, la investigadora Mónica Meltis explicó que tampoco queda clara la metodología porque es muy cambiante, lo que abona a un proceso de incertidumbre; además que lo que se dijo en la conferencia matutina en Palacio Nacional no se ha visto reflejado en los datos oficiales.

Explicó que son 12 mil 344 personas las que han salido de la base de datos, pero no corresponden a los 16 mil 661 que indica el Gobierno federal, además, que no corresponden al número de folios únicos de búsqueda.

La experta detalló que existen casos de personas que fueron borradas de la base de datos oficial, pero siguen desaparecidas, pues aseguró que mientras las autoridades presumen sus resultados, lo cierto es que sus informes no tienen un proceso de verificación.

Otras irregularidades en el registro son posibles homonimias entre las víctimas, cambios en la entidad de los hechos, aparte dependiendo de cómo fueron registrados por cada estado.

Señaló que es necesario verificar las cifras en todo momento, pues denunció que el Gobierno federal desea manipular los registros, lo que a su parecer “es un golpe bajo”, y que no pueden permitir que invisibilicen a las personas y su lucha.