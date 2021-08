Detectan 162 casos de variante Lambda

En México se reportan al menos 162 casos de la variante Lambda de Covid-19, que en las últimas semanas ha preocupado a nivel mundial, al ser más contagiosa de lo que se había pensado.

Esta variante, identificada por primera vez en Perú, ya está presente en 16 estados de la República, de acuerdo con la base de datos GISAID para la secuenciación del virus SARS-CoV-2, al corte de este lunes 16 de agosto.

Las entidades con mayor cantidad de casos son Tabasco, con 73; Querétaro, con 33; Campeche, 14; la Ciudad de México y Sinaloa, 13 en cada uno, y el Estado de México, con ocho.

Además, se han reportado tres casos en Yucatán; en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Jalisco se tiene conocimiento de dos en cada uno, mientras que en los estados de San Luis Potosí, Colima, Zacatecas y Chihuahua hay al menos un caso.

Al respecto, Malaquías López Cervantes, epidemiólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó a La Razón que esta variante aún se considera de interés, pero no de preocupación, como ocurre con la Delta, de la que ya se sabe que es más contagiosa que la original. Sin embargo, externó, aún se desconoce mucho sobre ella.

“Se ha podido observar que es altamente contagiosa, tiene mutaciones también en la proteína espiga, como la Delta, pero su avance no ha sido todavía lo suficientemente importante y todavía no se han hecho estudios acerca del potencial que pudiera tener para pasar por encima de la inmunidad de las vacunas”, expuso.

Por separado, el médico internista César Vega explicó que mientras no se termine de vacunar a la población joven o en la medida en que la población no se quiera vacunar, en los sitios donde ya se tiene la oportunidad, las variantes seguirán existiendo y el riesgo no se detendrá.

“Mientras nosotros no aceleremos el proceso de vacunación, evidentemente el virus va a seguir sus mutaciones y llegará el momento en que alguna de estas variantes se escapen de la vacunación.”