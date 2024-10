'Lo que pasó en Sinaloa se debería celebrar': Ken Salazar sobre detención de El Mayo Zambada

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar aseguró que, pese a que la investigación por el presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada siguen, se debe reconocer que fue una captura que beneficia a ambos países.

En conferencia en las nuevas instalaciones de la Embajada en la colonia Irrigación de la Ciudad de México, aclaró que el Gobierno de Estados Unidos no realizó ningún operativo en suelo mexicano, ni que el avión o el piloto eran de ellos.

“Lo que dijo el secretario Blinken fue que no se llevó a cabo ningún operativo policía en México, no era nuestro avión ni nuestra gente; el piloto no era empleado, ni ciudadano estadounidense. Las investigaciones tiene que seguir”, dijo.

Señaló que lo ocurrido el pasado 25 de junio durante el secuestro de Ismael Zambada por parte de Joaquín Guzmán López se debe explicar entre ambas naciones, hasta que haya una conclusión final.

“Los hechos fueron el resultado del conflicto entre dos líderes criminales. La presión que se ha generado a los cárteles en los últimos años, demuestra los éxitos que podemos lograr en la guerra a estos cárteles. Estados Unidos está comprometido en la lucha”, agregó.

Ken Salazar lamentó la violencia y la muerte de cada una de las personas que se ha generado por la pugna entre los criminales y la violencia que hay en México, como el homicidio del padre Marcelo en Chiapas.

Por ello, aseguró que la responsabilidad de la seguridad es de los gobiernos en conjunto, pero aclaró que “decir que no hay problema y si hay problema no está bien”.

“La realidad es que la seguridad nos pertenece a ambos gobiernos y ambas sociedades, al sector privado, a inversionistas de México y Estados Unidos, ellos son los que levantan esto. Es importante para nosotros en este momento, de reconocer a Claudia Sheinbaum y su equipo de seguridad están haciendo en estas cosas”, dijo.

Indicó que Claudia Sheinbaum hizo un buen trabajo en seguridad como Jefa de Gobierno, por ello se encuentran comprometidos a seguir por ese camino, ya que han tenido reuniones con su gabinete en diversas ocasiones.

“Estás comunicaciones son parte del trabajo con México; entonces lo que pasó en Sinaloa se debería celebrar para México y Estados Unidos, es una victoria grande de los esfuerzos entre ambos países”, añadió.

Señaló que junto a México están atendiendo las causas que generan la inseguridad, trabajando por un desarrollo, asegurando policías de investigación y coordinando una mejor relación bilateral.

LMCT