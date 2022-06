Migración golpea a los niños; desplazamiento crece 93% en 4 años

En lo que va de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los flujos de menores migrantes han ido al alza, además de que seis de cada diez niños, niñas y adolescentes que recorren el país tiene entre cero y 11 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En 41 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron 81 mil 407 detenciones de niños, niñas y adolescentes, contra 157 mil 453 de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, lo que representa un alza de 93.4 por ciento.

Al respecto, José María Ramos García, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), comentó a La Razón que los menores son los menos culpables, pues deben forzarse a ir con sus papás para salir de sus países, ya que son los daños colaterales que tiene la migración irregular.

“Es un flujo que deriva de condiciones adversas en la que están los países de origen, la otra es porque deben acompañar a sus papás para migrar, ya que de unos años a la fecha fueron las familias las que comenzaron a migrar para buscar mejores oportunidades de desarrollo, y no únicamente adultos solos”, dijo.

Desgraciadamente en la reciente Cumbre de las Américas no se habló de los menores, ya que no fue prioridad de los gobiernos a pesar de que estuvieron países expulsores y receptores

Eunice Rendón, Directora de Agenda Migrante

Consideró que es un daño a la infancia en la medida en la que no se respetan sus derechos como infantes, además que las autoridades no han logrado atender este fenómeno, en donde los más pequeños son los que más sufren las consecuencias de la migración.

El experto detalló que los principales peligros a los que se exponen los niños y niñas son a mal alimentarse, golpes de calor, daños a la salud y a un peor desarrollo.

Hasta el momento, 2021 es el de mayor contención de menores migrantes, con 75 mil 592 detenciones, mientras que en lo que va de 2022 ya van 15 mil 571; sin embargo, en todos los años, principalmente son presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) menores de cero a 11 años, pues con López Obrador suman 99 mil 725 capturas.

Del total de menores detenidos, 91 mil 560 son del género masculino, mientras que 65 mil 893 son mujeres, y la mayoría proviene de países de Centroamérica.

Por separado, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, señaló que los menores son parte del fenómeno migratorio desde hace años, además que desde 2014 ya son 15 por ciento de la migración en general.

“Lo que creo que es prioritario es la niñez, pero desgraciadamente en la reciente Cumbre de las Américas no se habló de los menores, ya que no fue prioridad de los gobiernos a pesar de que estuvieron países expulsores y receptores. Otro de los problemas es que en la gestión de Donald Trump hubo mucha separación de las familias, y hasta el momento, a muchos no los han logrado reubicar con sus familias”, destacó.

La especialista consideró que otro de los problemas es el reclutamiento de los menores por parte de los grupos criminales, pues los utilizan para traficar armas y drogas, sobre todo en los estados del norte de México; por ello, se les conoce como “niños de circuito”, que son los que iban a Estados Unidos, pero se quedaron a vivir en México haciendo actividades ilícitas.

“Aprovecha a estos menores para sus cosas, y no es sólo México, es un tema de la región; aparte que el DIF ha estado muy ausente del tema. Afortunadamente cambio la Ley de Migración para que dejaran de detener a los migrantes, pero lo que sucede es que no se respeta y se siguen capturando a los niños”, aseveró Rendón Cárdenas.

La activista mencionó que es un reto la migración de menores, ya que no hay políticas o programas que se sigan para atenderlos, además que muchos son utilizados para cruzar la frontera con Estados Unidos, porque cuando hay niños es más probable que se tenga acceso a una regularización permanente.