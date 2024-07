Se vuelcan ante INE 261 críticos de Alito para atajar reelección

Un grupo de frentes y corrientes dentro del PRI, entre cuyos integrantes hay exgobernadores y exlegisladores, se volcaron ante el (Instituto Nacional Electoral) INE, ante el que presentaron ayer un recurso legal con el que solicitan desconocer la validez de la Asamblea Nacional partidista realizada el 7 de julio, así como todos los actos derivados de la misma, al advertir ilegalidad en la reelección que pretende su dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno.

El Frente Amplio de Renovación, a través del exgobernador José Natividad González Parás; el exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, y las corrientes de opinión partidistas Plataforma PRI —encabezada por Fernando Lerdo de Tejada—, Movimiento Líder —liderada por José Encarnación Alfaro Cázares— y Alianza Generacional —José Ramón Martell López—, además de cientos de priistas más, presentaron ante el órgano electoral un escrito de consulta y opinión (amicus curiae).

Este escrito tiene el propósito de hacer del conocimiento del INE hechos violatorios de la Constitución, las leyes electorales y los estatutos del PRI, y demanda, asimismo, desconocer la validez de la 24 Asamblea Nacional y todos los actos derivados de la misma.

Como se recordará, de forma engañosa y oscura, la dirigencia del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, convocó el pasado 3 de junio a la realización de una Asamblea Nacional, cuando no habían siquiera pasado 24 horas de la jornada electoral constitucional

Frente Amplio de Renovación, Escrito ante el INE

Mencionó que, además, la asamblea es absolutamente ilegal, ya que sólo podía ser convocada y realizada al término del proceso electoral; es decir, cuando ya se hubieren resuelto las impugnaciones al proceso electoral, como lo señala la ley y los estatutos, cosa que no sucedió.

Este bloque detalló que el INE no puede ignorar las “trampas” y las “ilegalidades cometidas”, que convierten a la 24 Asamblea Nacional priista en un “teatro antidemocrático” que afecta los derechos de miles de priistas y “nos deja en un estado de indefensión”.

Los firmantes solicitan que se desconozcan los cambios a los estatutos realizados por la “ilegal” Asamblea Nacional, y se mantenga el principio de No Reelección, fundamento histórico del partido tricolor.

En entrevista con La Razón, el líder del movimiento Plataforma PRI, Fernando Lerdo de Tejada, dijo que “esto no es una cosa contra Alito”; más bien, dijo, se trata de una cuestión de principios, ya que hay muchos priistas que piensan aún que “el PRI es un gran hogar” y que no permitirán que su partido se vuelva una franquicia.

“Pensamos que es un teatro; hay muchas violaciones a la ley que no debieron haber sido. Confiamos en el órgano electoral y en que debemos ir paso a paso; por ello, no podemos adelantarnos a decidir o decir qué vamos a hacer en caso de que la impugnación no proceda ante el INE. Creo que por respeto, hay que dar tiempo a cada órgano para que realice sus funciones”, estableció.

Sin embargo, el también exlegislador dijo que el PRI siempre ha estado en contra del principio de no reelección “y ahora con esto quieren reelegir, cuando la ley no lo permite. Desde luego, hay muchas cuestiones, porque el PRI ha tenido muchas fallas, pero el error más grande es la actual dirigencia y esto no es de meses, es de hace varios años”.

Expuso que desde la entrada de Alejandro Moreno a la dirigencia no se observaba un espíritu de exclusión tan persistente y afirmó: “No recuerdo tantas facciones en toda la historia del partido. Vamos a dar la cara y no vamos a permitir la exclusión; yo tampoco me voy del PRI; estamos en mitad de la tormenta, pero somos un movimiento de principios, no estamos buscando un puesto o un hueso, sino que se respeten los ideales del partido”.

Por su parte, la exdirigente priista Dulce María Sauri habló con este diario sobre el registro de Alejandro Moreno para buscar la reelección en su partido, y coincidió en que no se pueden realizar cambios a los estatutos del PRI durante un proceso electoral, lo cual ocurre hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avale la elección presidencial y se resuelvan las impugnaciones.

“Hasta que la autoridad electoral no le ponga un alto a Alejandro Moreno, éste continuará tratando de apropiarse del partido; la prisa que tuvo el dirigente para realizar la asamblea era para quitar el candado que le prohibía su reelección al frente del PRI, eso fue todo, pero no somos iguales, así que no vamos a usar otro tipo de investigaciones (penales) que él tenga de manera personal; nosotros estamos enfocados en lo que por regla no debió ocurrir y confiando en el INE”, sostuvo.

Ayer, luego de las acciones de los detractores de Moreno Cárdenas ante el INE, la Comisión Nacional de Procesos Internos priista avaló los candidaturas a la dirigencia nacional de las fórmulas Alejandro Moreno-Carolina Viggiano, y Lorena Piñón-Cuauhtémoc Betanzos.

Con las firmas del comisionado presidente y del secretario técnico de la comisión, Pablo Angulo Briceño y Abraham Güemez, respectivamente, se dio luz verde para que comiencen las campañas.