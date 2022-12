Detrás del atentado a Ciro Gómez Leyva pueden estar opositores al Gobierno, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que detrás del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva pudieran estar opositores a su régimen que buscan la desestabilización política del país, por eso ordenó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a la fiscal, Ernestina Godoy que se realice una investigación exhaustiva para dar con los responsables de la agresión.

"Lo está atendiendo la fiscalía de la Ciudad de México y les tengo confianza y le he pedido a la jefa de gobierno que se haga investigación a fondo, para saber ¿qué sucedió? no descartar ninguna hipótesis, yo creo que la única hipótesis que se debe descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo representó no es un gobierno represor, nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida, pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Agregó que se han manejado diversas hipótesis, como un ataque de la delincuencia organizada que podría verse afectada por las investigaciones que presentó en su programa el conductor Gómez Leyva.

"Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro, tres cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta, ahí está eso, pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Abundó que en caso de que fuera así "les diría de que además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno".

Además, el Presidente de la República señaló que la gente sabe muy bien que su administración es respetuosa de la vida y no se atrevería a hacer "una cosa así, ni mandar hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones".

Dijo que pretender, como piensan algunos, “que no ha habido cambios en el país y piensan que las mismas estrategias, que posiblemente han aplicado antes, podrían dar resultados aun en circunstancias distintas y en otros tiempos , entonces no está de más decirles que no va a tener efecto político o el que ustedes están pensando porque el pueblo tiene mucha información y ya no se deja manipular”.

El Presidente López Obrador pidió hacer la investigación “hasta donde se pueda llegar”. Incluso señaló que si hiciera falta lo podría atraer la Fiscalía General de la República (FGR), pero confió en la fiscalía capitalina, aunque esa será una decisión de las autoridades locales.

