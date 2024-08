Día del gato: hay miles de gatitos en las calles de México

De acuerdo con la doctora Claudia Edwards Patiño, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los felinos son muy sociales, y aunque se crea lo contrario, necesitan momentos de contacto con los humanos, sin embargo resalta que México es uno de los países que presenta más abandono animal, principalmente de los gatos.

En México, al menos 27.9 millones de perros y gatos viven en la calle, de acuerdo con el Índice de Mascotas sin Hogar presentado por la organización Mars Pet, la cual señala que, en total, en el país existen 88.03 millones de perros y gatos. Esta cifra representa que al menos 1 de cada 3 perros o gatos no cuenta con un hogar digno.

De acuerdo con el estudio, en México existen 60 millones de perros y gatos con un tutor o dueño. En contraparte, se estima que 96 mil perros viven en albergues y 18.8 millones viven en situación de calle, mientras que la situación de los gatos no es de mejora ya que 32 mil están en albergues y 9.1 millones deambulan.

La esterilización es de vital importancia para evitar que los perros y gatos se reproduzcan de manera desmedida, principalmente en caso de que salgan del hogar o se extravíen.

¿Por qué tienen tantas fiestas los felinos?

El Día del Gato se festeja los días 8 de agosto, 29 de octubre y 20 de febrero; la celebración tiene como principal objetivo reflexionar sobre el cuidado de los animales de compañía. Su origen radica en el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés), quien en 2002 estableció esta fecha para los felinos.

El 8 de agosto se instauró gracias al Fondo Internacional para el Bienestar Animal en 2002, debido a que presentan una mayor fertilidad en el hemisferio norte y para crear conciencia a nivel internacional sobre los animales de compañía que tenían lo seres humanos.

Fechas clave del Día Internacional del Gato

20 de febrero: Esta fecha es contemplada como la primera en la que se festeja a los felinos.

8 de agosto: En esta fecha se instauró gracias al Fondo Internacional para el Bienestar Animal en 2002, debido a que presentan una mayor fertilidad en el hemisferio norte y para crear conciencia a nivel internacional sobre los animales de compañía que tenían lo seres humanos.

29 de octubre: Esta fecha fue instaurada por la estadounidense Collen Piage, experta en la vida de las mascotas. Estableció esta fecha para crear conciencia sobre las dificultades que viven los gatos, sobre todo cuando son callejeros y sufren las inclemencias del tiempo, así como maltratos.

Ana Luisa Blanco, médico veterinario zootecnista en Especialidades Veterinarias, dijo a La Razón que la importancia de esta celebración es crear conciencia de los cuidados a estos felinos.

Recomienda: “una vez cada año hacerle estudios de sangre para descartar alguna de las enfermedades como sida y leucemia, el sida felino no se contagia a humanos, solamente entre gatos, si no lo tiene lo ideal es que tu gato no salga para que no se contagie con otros gatos”.

