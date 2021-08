Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Problemáticas que viven las comunidades

Desplazamiento forzado, discriminación y violencia son algunos de los problemas que sufren las comunidades indígenas y que persisten en el país en 2021, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Yaamil Abaj es una mujer indígena que desde hace más de un año salió de Guatemala para llegar a Estados Unidos con su hijo de cuatro años, debido a que el grupo delincuencial “Maras 18” mató a su padre y se apropió de su negocio de abarrotes.

“Salí de Quetzaltenango porque fui víctima de extorsión por parte de la Mara 18. Yo tenía un negocio de consumo diario, esto es de abarrotes, pero me quitaban 15 mil quetzales al mes, que son 38 mil pesos mexicanos. Lamentablemente el negocio era de mi padre y cuando nos negamos a pagar, lo mataron y yo tuve que huir”, explicó a La Razón.

La mujer indígena pagó en todo un año la renta para que la dejaran trabajar, sin embargo, cuando intentó denunciar fue amenazada de muerte, por ello salió de manera apresurada dejando todo su patrimonio. Ahora busca quedarse en Estados Unidos y hace apenas dos días aceptaron sus papeles de refugio para quedarse en ese país, luego de sufrir un trayecto a pie, en tren, de aventón y en autobús.

“Soy indígena y me discriminaron durante mi paso por México, en Reynosa me volvieron a pedir mil pesos si no, no me dejaban pasar porque es una de las aduanas”, aseveró.