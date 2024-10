Día de Muertos 2024: ¿cuál es el origen del Mictlán, lugar que dio origen a la celebración en México?

La República Mexicana es un país con grandes tradiciones, su historia es del interés de millones de personas y más, porque muchos de los días celebres del territorio azteca están llenos de misterio, danza, cultura y de lugares emblemáticos, como muestra de ello, está el Día de Muertos, una fecha que honra a los seres queridos que ya no están presentes en este plano terrenal, y que por lo tanto, es esperada por millones de mexicanos.

Aunque, el Día de Muertos es una tradición mexicana, que también tiene tintes de la cultura española, es un hecho que el 1 y 2 de noviembre son días en que los mexicanos sienten un gran sentido de pertenencia. Para cada individuo de la nación, no importa que exista una mezcla de tradiciones, porque al final es parte de la historia de este país. Además, los relatos del México antiguo son tan deslumbrantes, que es inevitable no venerar a las almas de los difuntos.

En este día prender velas es importante para guiar el camino de los difuntos. Pixabay / Oto Zapletal

La historia del Mictlán

Una de las historias más misteriosas e interesantes de la festividad del Día de Muertos, es la leyenda del Mictlán, el lugar que le dio vida a la costumbre más relevantes del mes de noviembre, y que también dio una fecha para darle a la muerte otra perspectiva, no una llena de tristeza, sino de alegría, de transcendencia, de un viaje a los orígenes del individuo, un día, donde no se le llora a la muerte, todo lo contrario, se le celebra.

Ante lo ya mencionado, Andrés Medina Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas ha indicado, que el Día de Muertos es un símbolo nacional, donde también destaca la creencia del Mictlán, un lugar a donde van los muertos. Asimismo, se dice que para llegar a este sitio de los difuntos, las almas llegaban a un río que solo podían cruzar con un perro pardo, de esta forma ingresaban a otra dimensión.

El camino hacia el Mictlán se ensancha poco a poco hasta desaparecer. "No hay muerte real sino una sensación de avanzar, luego se desaparece y se entra a una totalidad impersonal", indicó el investigador. Cabe resaltar, que la muerte no es súbita, es una transformación que llega al punto de desaparecer, cuando un ser terrenal ya no tiene en la memoria a su ser querido. No obstante, esta creencia tiene su origen en el siglo XVI, pero tomó relevancia en la Revolución Mexicana.

Por otra parte, Ayaotekatl, nativo de Azcapotzalco explicó que Mictlán significa lugar eterno del reposo de los muertos, y este sitio está compuesto por nueve dimensiones que simulan un cómputo de tiempo. Además, también externó que en cada extensión existe un señor del día y otro de la noche, en total son 18 que si se multiplican por 20 resultan 360 días del año, más cinco puntos cósmicos (Tierra, Agua, Sol, Viento y Fuego) en total son 365 días.

Finalmente, la celebración del Día de Muertos puede tener dos festejos, una que se remite al Mictlán y otra a los pueblos modernos. Actualmente, no existe estado de la República Mexicana que no celebre el 1 y 2 de noviembre, en la mayoría de los hogares se colocan altares y ofrendas. Las calles suelen adornarse con colores llamativos, y la flor de cempasúchil es una planta que no puede faltar para rendir tributo a los difuntos.