Día de la Mujer: Comunicadoras piden romper el pacto; “ningún muro nos detendrá”

En un video publicado en redes sociales periodistas y comunicadoras mexicanas hicieron un llamado a “Romper el pacto”, en el Día de la Mujer.

“Hace un año salimos todas, la ola morada pintó las calles haciendo evidente que la lucha por que se respeten los derechos de las mujeres y las niñas, era, es urgente”, indica el mensaje de las comunicadoras en un mensaje a varias voces.

“Llegó la otra pandemia, la del COVID, y parecía que nos habían callado. Durante este año más mujeres fueron asesinadas, golpeadas y maltratadas al interior de sus hogares, o despedidas de su trabajo”, acusaron.

Reprocharon por las 70 mujeres violadas a diario, las 3 mil 723 asesinadas en el 2020, los 940 feminicidios del año pasado y la brecha salarial del 54%.

“Estas son muchas de las poderosas razones para decir ya basta”, consignan en el video.

Aseguraron que la desigualdad, la violencia, el abuso no han terminado.

Advirtieron que no se van a callar y que harían un compromiso intergeneracional con hacer de México un lugar que incluya respetuosamente a todas.

No a los asesinatos impunes, no a los acosadores, no a los violadores, Sí a la hermandad entre mujeres, a la sororidad a pesar de nuestras diferencias. Rompamos el pacto.