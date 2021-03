Día de la Mujer: La paridad es el mayor logro desde el voto femenino: Sánchez Cordero

La paridad de género no es la panacea, pero es uno de los avances más importantes que las mujeres han conquistado en el ámbito de la vida política y electoral de México, desde el voto de 1953, manifestó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Al participar en el foro “Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres”, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Sánchez Cordero destacó que la lucha de las mujeres por sus derechos ha sido muy larga.

“Son muchos años, toda una vida, para una mujer en singular, pero son un suspiro en la vida de las mujeres, así dicho en plural. Mi convicción y certeza es que en lo avanzado no hay marcha atrás, y en lo que viene menos. Vamos hacia adelante con todo el optimismo” declaró Sánchez Cordero.

Lee más Protección a mujeres deber ser prioridad: Segob

La secretaria de Gobernación destacó que las mujeres representan 51.2 por ciento de la población y en 2018 significaron 51.9 por ciento de la lista nominal de electores.

“Esas cifras nos muestran que las mujeres somos determinantes en todos los procesos electorales, en su organización y en su desarrollo, por eso no es aceptable que solo haya una mujer Gobernadora y un Jefa de Gobierno, y es que las mujeres en este momento, peor aún, ocupan solamente el 22 por ciento de las presidencias municipales”, manifestó Olga Sánchez Cordero.

Día de la Mujer: La lucha continúa

Por su parte, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto destacó que hace un año, México vivía la efervescencia de un movimiento femenil que tomó las calles para hacer oír su voz.

Agregó que las mujeres volvieron para “reafirmar la lucha, para decir aquí estamos, no nos vamos a cansar, no nos vamos a retirar, no, no vamos a claudicar en la lucha, aquí estamos y aquí seguiremos el tiempo que sea necesario”.

Mientras que Fabiola Alanís, presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim), reconoció que sí hay avances en la lucha de las mujeres.