Día Mundial del Agua | ¿Cómo se encuentran los niveles del Sistema Cutzamala?

Es un tema que no podemos dejar de lado y mucho menos en el Día Mundial del Agua. Se habla mucho del Día Cero y la fecha en la que los niveles de las presas alcanzarán sus niveles más bajos en la historia, por lo que es importante repasar cómo es que se encuentra en este momento el Sistema Cutzamala.

La Comisión Nacional del Agua informó que estos niveles continúan a la baja y no sólo en el Cutzamala, sino de las 210 principales presas que se encuentran ubicadas en todo México. Las noticias no son alentadoras y los niveles no son los óptimos, de acuerdo a las propias autoridades de la Conagua.

¿Cómo se encuentran los niveles del Sistema Cutzamala?

Según datos de la Conagua, el nivel de almacenaje de estas 210 presas ubicadas en México, está al 48 por ciento, es decir, un punto porcentual menos que la semana anterior a esta. Además, las noticias no son alentadoras, porque la tendencia va a la baja.

Las presas de El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, que son las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala, tienen su nivel al 37 por ciento en conjunto. En la Ciudad de México continúa la estrategia del suministro por tandeo, esperando no se llegue al Día Cero, el cual está pronosticado para el próximo 26 de junio.

Los niveles del Sistema Cutzamala siguen siendo preocupantes. Conagua.

Origen del Día Mundial del Agua

Fue en el año de 1992 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de cuidar el agua, de hacer un uso responsable de ella.

Ese año la Asamblea General de las Naciones Unidas se celebró en Río de Janeiro, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, siendo hasta 1993 cuando se conmemoró por primera vez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.