Y no fue Ticketmaster, sino la Procuraduría Federal del Consumidor la que, tras conocerse el ataque que vulneró los sistemas de la empresa expendedora de boletos, ayer aportó información nueva sobre el tema. Lo hizo a través de un comunicado en cuyo título afirma que “hackers no pueden ver ni usar datos de consumidores”. En éste, la dependencia federal dio cuenta de la respuesta que le dio la boletera a su petición de información sobre el ataque cibernético que dejó vulnerable información de clientes. Así, dice Profeco que le dijo Ticketmaster que “los números de tarjeta de crédito, las fechas de vencimiento y los códigos de seguridad están encriptados, por lo que los hackers no pueden verlos ni usarlos en perjuicio de los consumidores, por lo que los derechos sensibles y patrimoniales no se verán afectados”. Esto, tras admitir que un tercero, sin autorización y sin consentimiento, accedió y pudo haber obtenido información.