“Difícil, festejar el 10 de mayo con un familiar desaparecido”

Con la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, madres y familias encabezaron ayer la XI Marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando a sus Hijas e Hijos en al menos 14 entidades del país, para exigir a las autoridades la búsqueda y aparición de sus hijos y familiares no localizados.

Desde temprano, miles de mujeres marcharon en Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

En Nuevo León, durante su día, madres de personas desaparecidas acudieron a una protesta en el edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual fue tapizada con fichas de búsqueda, carteles y pintas por colectivos feministas, durante la manifestación que hicieron por la muerte de Yolanda Martínez Cadena.

Diversas ciudades del país fueron escenario de marchas para exigir esclarecer las desapariciones. Foto: Cuartoscuro

En Zacatecas, las madres manifestantes exigieron que se aceleren las investigaciones por parte de las autoridades para que encuentren a sus hijos, muchos de ellos desaparecidos desde hace años, ya sea en circunstancias de violencia o simplemente que no volvieron a sus casas por motivos que se desconocen.

El contingente mayoritario se congregó en la Ciudad de México, donde al menos 800 mujeres de varios estados concurrieron a la avenida Paseo de la Reforma.

“Se hace indispensable la presentación con vida y castigo a los culpables. De este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste”, clamaron los manifestantes.

Creemos que no tenemos nada que festejar como 10 de mayo, nuestros hijos están presentes no solamente hoy, todos los días de nuestra vida desde que quedaron marcados por la desaparición, estamos muertas en vida

Madre de desaparecido en BC, Testimonio anónimo

Con cartelones, mantas y fotos de personas no localizadas, las familias gritaron consignas y exigieron justicia y sanciones para quienes se llevaron, secuestraron y desaparecieron a sus seres queridos.

Martha Trejo tiene desaparecido a su sobrino desde el 2012, cuando salió a la escuela en la Ciudad de México, y, 10 años después, sigue exigiendo justicia y su localización: “desde el momento que él desapareció, para la familia no hay festejos. Es gritarles a las autoridades y esperar respuesta en cada momento”.

Con lágrimas por el recuerdo de su sobrino, Martha cuenta a La Razón que busca una respuesta del porqué se lo llevaron, con la esperanza de dar con la verdad y esperar a ser hallado con vida.

“Él era un excelente estudiante y el gobierno no me ha ayudado en nada; seguimos luchando y esperando una respuesta que no nos han dado”, agregó.

Conrado García, quien llegó a la marcha desde Tamaulipas, perdió a su hijo, José Luis, en el 2011, luego de que salió a trabajar en Ciudad Reynosa. Lo reportó en procuradurías, instituciones y en la fiscalía, y no ha obtenido respuesta.

“Les he pedido en muchas ocasiones a las autoridades que me ayuden, pero no he tenido respuesta; hay parálisis en mi caso y hasta ahora no hay informes. No voy a descansar hasta encontrarlo”, dijo.

María Guadalupe Lara pagó un rescate por su hijo en el 2011, luego de ser secuestrado, pero después de ello ya no tuvo informes. Al denunciar el hecho, su otro hijo también fue plagiado y ninguno ha sido hallado hasta el momento.

“No hemos tenido respuesta, no hay búsquedas y a las autoridades no les interesa; simplemente dieron carpetazo”, dijo.

En lo que hasta hace unos días era la Glorieta de la Palma, el contingente colocó esferas de plástico con el nombre de hijos, madres, padres y sobrinos que no han sido localizados.

En un posicionamiento al llegar al Ángel de la Independencia, los colectivos señalaron que el gran fracaso del Estado es no encontrar a sus familiares, ya que muchos padres y madres han fallecido al tratar de buscar a sus hijos.

Nosotras, como madres de personas desaparecidas, no festejamos; estas fechas nos duelen desde uno o dos día antes, veo también en mis compañeros que compartimos ese mismo sentimiento, sobre todo en estas fechas

Alma Lilia Tapia, Colectivo de Salamanca

“Piensan en cansarnos y mantenernos en la tristeza y desesperación por el profundo desinterés que tienen en buscar a la gente. Hasta cuándo van a hacer algo a favor de nosotros, señor Presidente Andrés Manuel López Obrador; no somos 43 —dijo uno de los voceros, en referencia a los normalistas de Ayotzinapa—, somos miles y no hacen nada”, expresó.

Aseguraron que las comisiones, secretarías y demás instituciones encargadas de investigar, les fallaron, ya que no hay análisis, mientras en los servicios forenses continúan con cientos de cadáveres sin identificar, por lo que pidieron resultados.

“Se los advertimos, ustedes son los únicos culpables por no atender la problemática a tiempo”, aseveró la vocera.

Por la mañana, los colectivos estuvieron en Palacio Nacional para entregar un pliego petitorio. Los recibieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, a quienes les solicitaron avanzar en las investigaciones y prevenir la violencia que hay en el país.