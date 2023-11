Diputada acusa montaje de Fiscalía de Aguascalientes al explicar muerte de magistrade Ociel Baena

La diputada federal Salma Luévano acusó a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes de haber hecho un montaje para explicar la muerte del magistrade Ociel Baena, la cual se atribuyó a un presunto homicidio cometido por su pareja sentimental, quien supuestamente se habría suicidado después.

En conferencia de prensa, la legisladora aguascalentense arremetió contra el fiscal de la entidad, Jesús Figueroa, al que acusó de servir a los intereses de la senadora petista Martha Márquez, quien, aseveró, quería ocupar el cargo de Baena Saucedo.

A la legisladora la acusó de encabezar un “grupo”, en el que también incluyó al fiscal electoral Daniel Gutiérrez, que actuó en contra del magistrade para “hacerle la vida imposible” y denunciarlo de acoso sexual, lo que era “una mentira”, aseguró.

“Es una mier... este fiscal, este fiscal se ha prestado a todos los caprichos, a toda la maldad de la senadora Martha Márquez logrando este crimen, porque es un crimen. No vamos a permitir lo que ellos han querido y lo que ellos han estado manejando: un crimen pasional. Si algo tenía la senadora con nuestro hermane Ociel Baena era que quería su espacio dentro del Tribunal Electoral del Estado para tener el control del tribunal”, exclamó.

La diputada señaló que ya ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que tome el caso para que la autoridad judicial local no siga “manchando a su antojo” estos hechos.

“Seguiré levantando la voz y no me importa que a mí también me cueste la vida. Tengo miedo, sí, tengo miedo porque también he recibido amenazas pero no descansaré ni callaré; en primera, por nuestra población y por mi hermane Ociel, porque es un compromiso con esa hermandad que hemos tenido durante tantos años y por el compromiso que le hice a la familia de Ociel”, dijo.

La legisladora cuestionó la explicación que brindó el fiscal al poco tiempo en que ocurrieron los hechos.

“Toda esta violación a sus derechos, a los protocolos, ¿todo esto qué nos da a entender? que fue todo un montaje y que de este grupo criminal que he estado señalando y lo seguiré señalando, es un grupo criminal el fiscal, la senadora Martha Márquez, el licenciado Edgar que denunció a Ociel por acoso, y al fiscal electoral de Aguascalientes, todo por avaricia, por el poder de quedarse con un espacio, de ahí empezó el odio, la persecución el señalamiento”, dijo.

Negó que la pareja hubiera peleado antes de llegar a la casa del magistrade, como se afirmó, pues comentó que minutos antes de abordar el vuelo tras el cual llegaron a su casa, habían hecho una videollamada con los padres de Ociel Baena.

Como una persona cercana a Ociel, Salma Luévano aseveró que nunca le comentó sobre algún conflicto con su pareja.

Además, reclamó que nunca permitieron que los cuerpos fueran vistos por la familia de las víctimas, a quienes sólo se les mostró una fotografía.

“Dentro de las estupideces que dijo el fiscal Figueroa, se atrevió a las dos, tres horas a decir que era un crimen pasional, cuando todavía los cuerpos estaban tendidos en la casa… Ambos, tanto Dorian como Ociel estaban muy contentos. La Fiscalía, dentro de su estúpida declaración, dijo que se iban peleando y llegaron peleando, lo cual es mentira porque tenían minutos de haber hablado con sus padres”, reclamó.

fgr