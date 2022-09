Diputada del PAN denuncia ante FGR irregularidades de Segalmex; “Fiscalía está dormida”, dice

La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaen, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) a causa de las irregularidades por 9 mil 500 mdp identificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

La queja está sustentada en los resultados de la revisión de las cuentas públicas realizadas en 2019 y 2020, en las que se identificaron las faltas de acreditación por el pago de insumos, pérdidas de bienes y recursos, adquisiciones y pagos sin soporte, entre otros.

En conferencia de prensa, la legisladora argumentó que se vio orillada a proceder de esta forma ante la inacción respecto a los exhortos que ha hecho a la misma ASF y la Fiscalía para atender los daños al erario detectados.

No obstante, subrayó que el llamado principal es a la FGR para que actúe de manera objetiva, inmediata y “con todo el peso de la ley” sobre los funcionarios “impresentables, sin alma” que estén relacionados con los hechos.

"Esto ha sido un contubernio. Segalmex sirve para proteger , simplemente para alimentarles la corrupción a los más protegidos, los premian incluso con cargos…Parece que la Fiscalía está como dormida, creo que anda ocupada en unos terrenos, pues no sé en dónde anda, pero esto afecta la alimentación de los más desprotegidos"

Bajo esta línea, Pérez-Jaen pedirá que el extitular de Segalmex, Ignacio Ovalle, sea separado de su cargo como director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) a efecto de que sea investigado, a la par que exigirá la comparecencia del actual director Leonel Cota.

La diputada explicó que los delitos que se podrían configurar a partir de su denuncia son el ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.

De igual forma, solicitará ser reconocida en calidad de víctima u ofendida para poder tener acceso al expediente de la investigación en la FGR .

En ese sentido, remarcó una advertencia sobre la fiscal María de la Luz Mijangos a quien dijo:

“La voy a buscar, ya sería la tercera denuncia que presentó y ni siquiera he recibido la notificación. Yo le hago un llamado a la fiscal, me imagino que está consciente de lo que está ocurriendo, yo sé que pronto estará aquí por la glosa del secretario de la Función Pública y no quiere entregarnos malas cuentas”