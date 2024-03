Diputada trans de Morena pide a comunidad LGBT+ no votar por Sheinbaum ni Xóchitl

La diputada trans de Morena María Clemente García llamó a la comunidad LGBTIQ+ a anular su voto y no apoyar a las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, por considerar que “ni la izquierda ni la derecha” apoyan sus luchas.

Al inicio de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la legisladora subió a la Mesa Directiva, a lado de la presidenta Marcela Guerra y tomó la campana que comenzó a agitar en varias ocasiones mientras gritaba: “se cancela la sesión por homofobia, por transfobia y lesbofobia”.

De entre los pocos legisladores que acudieron de manera presencial al recinto emanaron otros gritos con los que se le exigía que bajara y que alguien llamara a personal de seguridad.

La presidenta Marcela Guerra decretó un receso que apenas duró unos minutos, tomó de las manos a María Clemente y juntas bajaron para luego acercarse a conversar con el resto de la bancada guinda.

Tras esto, la sesión se reanudó y la morenista explicó que su molestia parte de la demora para sacar adelante un dictamen para prohibir las terapias de conversión y que hoy iba a subir a discusión, pero esto no se concretó.

“La legislatura de la diversidad no quiere legislar a favor de la población LGBT, es una farsa que diga ‘diversidad’, que tengamos dos diputadas trans y que no se legisle el transfeminicidio, no se ponga la identidad de género en la Constitución y que no se discuta un dictamen que tiene más de dos años aquí detenido”, declaró en entrevista posterior.

A raíz de esto, criticó que “ni la derecha ni la izquierda” apoyen reformas en favor de este sector de la población, por lo que llamó a no apoyar a ninguna de las candidatas por la Presidencia de la República.

“Es una falsedad y por eso le digo a la población LGBT: ‘Mejor anulen su voto, no voten ni por Xóchitl ni voten por Claudia, porque son una farsa de un lado y del otro, no voten, anulen su voto, población LGBT, porque ni la derecha ni la izquierda nos quieren, solamente nos utilizan y la muestra más clara somos Salma Luévano y yo que estamos siendo utilizadas para tener una cara de decir que aquí hay dos personas trans pero no hay derechos para las personas trans ni LGBT”. dijo.

