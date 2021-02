Diputado José Luis Muñoz Soto fallece por COVID-19

José Luis Muñoz Soto, diputado de Morena, falleció este domingo a causa de Covid-19, informaron fuentes legislativas de Hidalgo.

Según información de medios locales, Muñoz Soto había sido internado en el Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19 de Pachuca. En el nosocomio fue intubado por la gravedad de su condición.

Lisset Mercelino Tovar, coordinadora de los diputados de Morena en Hidalgo, fue la que confirmó a través de redes sociales la muerte del legislador local.

“Mi más sentido pésame para la familia y amigos de nuestro compañero Diputado José Luis Muñoz Soto, quien el día de hoy perdió la batalla contra el Covid-19”, escribió en Twitter.

Mi más sentido pésame para la familia y amigos de nuestro compañero Diputado José Luis Muñoz Soto, quien el día de hoy perdió la batalla contra el Covid-19.



Descanse en paz. 🙏🏼 — Lisset (@marcelinotovar_) January 31, 2021

De igual forma, la legisladora Noemí Zitle Rivas publicó un mesaje para despedir a José Luis Muñoz.

“Mi corazón no lo puede creer, hoy partió un gran amigo, mi compañero diputado José Luis Muñoz Soto, no tengo palabras para describir la tristeza que me siento por tener que decirle adiós”.

Mi corazón no lo puede creer, hoy partió un gran amigo, mi compañero diputado José Luis Muñoz Soto, no tengo palabras... Publicado por Noemí Zitle en Domingo, 31 de enero de 2021

Hace una semana la hermana de Muñoz Soto, la también diputada María Eugenia Muñoz Espinoza, murió de igual manera a causa del coronavirus.

El finado era representante del distrito IX con cabecera en Metepec, Hidalgo, asimismo, presidía la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.