Diputado del PAN presenta denuncia por amenazas durante campañas en Cuajimalpa

El diputado federal del PAN Jorge Triana presentó una denuncia con la que acusa a integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de haber hecho amenazas de muerte en su contra durante diversos actos de campaña que ha encabezado en su búsqueda por reelegirse en el cargo.

En la acusación presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, contra el bloque de la Cuarta Transformación, también se les señala de hostigamiento durante los mitines que han llevado a cabo en la alcaldía Álvaro Obregón, pero principalmente en Cuajimalpa.

“Durante los recorridos, los individuos constantemente hacen referencia específica a causarme daño físico grave e incluso mencionó medios concretos para llevar a cabo sus amenazas. Esta situación ha generado un estado de temor constante por mi integridad física y la de mi equipo de campaña”, señaló.

En entrevista, el legislador comentó que no se lleva a cabo una campaña normal, pues en Cuajimalpa ven un “foco rojo” de violencia para el proceso electoral.

te puede interesar Dejará Gobierno federal 'desastre' en salud y seguridad: PAN

Por ello también envió un documento a la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a quienes explican la situación y solicitan que la demarcación sea señalada como un “lugar peligroso para hacer campaña”.

“Hemos llegado al extremo de activar incluso el protocolo que tiene el INE para la protección de candidatos. Solicité protección personal de tantas amenazas que he sufrido, en este momento me acompañan personal de la Guardia Nacional que me está cuidando, debo decir que la Guardia Nacional nos ha tratado de primera, inmediatamente nos dieron el apoyo, inmediatamente nos dieron la atención. Y es increíble que tengamos que hacer campaña con personal de la Guardia Nacional, cuidándonos porque no hay condiciones para llevar a cabo lo que la ley nos permite, que es expresarnos”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT