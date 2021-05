Diputado Saúl Huerta rechaza desafuero en su contra

El diputado federal Benjamín Saúl Huerta afirmó que tiene la conciencia tranquila porque nunca abusó del menor que lo acusa de drogar y violar en un hotel de la capital mexicana; sin embargo, reconoció que le preocupa que se afecte su imagen, honor y su persona por un "linchamiento mediático".

En entrevista con Juan Francisco Rocha, periodista de Grupo Fórmula, el legislador poblano advirtió que no aceptará que sea desaforado por una situación donde le "sembraron las pruebas" de haber abusado sexualmente del joven de 15 años.

Ahí me sembraron lo que tú ya sabes. Es un joven de casi 1.75, 1.80, como narra los hechos que nunca acontecieron como él afirma. Estoy tranquilo porque tengo la conciencia tranquila; estoy preocupado porque esto afecta mi imagen, mi persona y mi honor Benjamín Saúl Huerta, diputado federal

"Por supuesto que no temo perder el fuero, pero tampoco voy a aceptar que se me desafore por una situación orquestada. Yo estaré dispuesto a la autoridad, acudiré a las instituciones, confío en ellas y en la justicia, y sé que al final saldré adelante", aseguró.

Saúl Huerta reiteró que tuvo acceso a los peritajes y la carpeta de investigación donde están los señalamientos del joven que lo acusa de abuso sexual. No presentó lesiones ni había rastros de haber ingerido sustancias tóxicas.

"Efectivamente han pasado dos semanas de esta infame calumnia, sin embargo quiero decirte que no hay prueba alguna que me incrimina. He recibido la carpeta de investigación con motivo de la notificación del desafuero.

"Es un linchamiento mediático, es un linchamiento que sin ninguna prueba y sin que exista un debido proceso, sin la presunción de inocencia, los medios me han linchado", aseveró.

LRL