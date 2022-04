Diputados cambian de camiseta: brincan del PRI a Morena y del Partido Verde a MC

Este lunes, la Mesa Directiva de la Cámara de diputados formalizó el cambio de bancada de los diputados Carlos Miguel Aysa, legislador del PRI, quien se cambió a la bancada de Morena, así como del diputado Andrés Pintos Caballero, quien solicitó su cambio del PVEM a Movimiento Ciudadano (MC).

Aysa Damas, hijo del exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa, adelantó que votaría a favor de la Reforma Eléctrica, rompiendo con el PRI, partido con el que llegó a San Lázaro por una diputación plurinominal.

El sábado, fue presentado por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, como nuevo integrante del grupo parlamentario.

Por su parte, Andrés Pintos Caballero, solicitó su cambio del PVEM a Movimiento Ciudadano (MC) este domingo, horas antes de la votación de la Reforma Eléctrica, la cual votó en contra.

“Me voy a Movimiento Ciudadano porque no estoy de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas en la 4T. Se ha dejado de escuchar a los diputados. Se ha convertido en un espacio en el que solo se permite obedecer, porque Morena y la 4T no escuchan ni a sus aliados. Me voy porque no podía avalar la Ley Eléctrica, no puedo estar a favor de una ley que excluye a las energías limpias, prioriza las energías de combustóleo, y afecta a empresarios de Nuevo León y de todo el país que le han apostado a las energías limpias”, expuso en un oficio.

Con este cambio, la bancada de Morena asciende a 203 legisladores, mientras que la de MC sube a 25 legisladores.

RFH